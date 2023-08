Dicas para ser aprovado no concurso INSS

O concurso INSS é um dos mais concorridos do país, por oferecer vagas para cargos de nível médio e superior na área de segurança social, com salários atrativos e benefícios. Mas como se preparar para esse certame e garantir a sua aprovação?

Neste artigo, daremos algumas dicas para você se destacar na prova do INSS e conquistar a sua vaga. Acompanhe!

Dicas para ser aprovado no concurso do INSS

Para ter a aprovação no concurso do INSS siga as seguintes dicas:

Conheça o edital e o conteúdo programático do concurso INSS

A primeira dica é conhecer o edital e o conteúdo programático do concurso INSS, que são os documentos que regem o processo seletivo e informam os requisitos, as vagas, as etapas, as disciplinas, os assuntos e as datas do certame.

Você deve ler o edital com atenção e anotar as informações mais importantes, como o prazo de inscrição, o valor da taxa, o local de prova, a data de aplicação, a banca organizadora, entre outras. Você também deve analisar o conteúdo programático e verificar quais são as disciplinas e os assuntos que serão cobrados na prova, conforme o cargo pretendido.

Para conhecer o edital e o conteúdo programático do concurso INSS, você pode acessar o site da banca organizadora, sendo a responsável pela elaboração e aplicação das provas.

O último concurso INSS foi realizado em 2022 pela banca Cebraspe, mas ainda não há definição sobre a banca do próximo certame. Você também pode consultar os editais anteriores do concurso INSS, que estão disponíveis no site do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ter uma ideia do formato e do nível de dificuldade das questões.



Estude as disciplinas básicas e específicas do concurso INSS

A segunda dica é estudar as disciplinas básicas e específicas do concurso INSS, que são as matérias que compõem a prova objetiva. As disciplinas básicas são aquelas que são comuns a todos os cargos, como língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, ética no serviço público, entre outras.

As disciplinas específicas são aquelas com relação à área de atuação de cada cargo, como direito constitucional, direito administrativo, direito previdenciário, legislação do INSS, entre outras.

Para estudar as disciplinas básicas e específicas do concurso INSS, você deve utilizar materiais de qualidade, como livros, apostilas, videoaulas, simulados, exercícios e outros recursos. Você deve priorizar as disciplinas que têm mais peso na prova e que você tem mais dificuldade ou defasagem.

Você deve intercalar as disciplinas de diferentes áreas do conhecimento, para evitar a monotonia e a confusão mental. Ademais, deve fazer resumos, mapas mentais, flashcards ou outras técnicas de estudo que facilitem a sua compreensão e memorização dos conteúdos.

Faça um planejamento de estudos para o concurso INSS

A terceira dica é fazer um planejamento de estudos para o concurso INSS, que consiste em organizar o seu tempo e as suas atividades conforme os seus objetivos e a sua disponibilidade. Um bom planejamento de estudos deve considerar os seguintes aspectos:

Defina as suas metas

Estabeleça o que você quer alcançar com o concurso INSS, como passar na prova objetiva, ter classificação nas vagas ou melhorar o seu desempenho em alguma disciplina.

Faça um diagnóstico

Avalie o seu nível de conhecimento em cada disciplina, identificando os seus pontos fortes e fracos, as suas dificuldades e as suas dúvidas.

Estabeleça uma rotina

Determine quantas horas por dia ou por semana você dedicará aos estudos, considerando os seus compromissos pessoais e profissionais.

Distribua as disciplinas

Divida as disciplinas em blocos ou módulos de tempo, conforme a relevância e a complexidade de cada uma. Priorize as disciplinas que você tem mais dificuldade ou que têm mais peso na prova.

Escolha os materiais

Selecione os materiais de estudo que você utilizará, como livros, apostilas, videoaulas, simulados, exercícios, etc. Procure por materiais atualizados, confiáveis e adequados ao seu nível de conhecimento.

Revise e avalie

Reserve um tempo para revisar os conteúdos estudados periodicamente, utilizando técnicas como resumos, mapas mentais, flashcards, etc. Portanto, também faça avaliações periódicas para verificar o seu progresso e identificar as suas dificuldades.

Tenha equilíbrio físico e emocional para o concurso INSS

Por fim, a quarta dica é ter equilíbrio físico e emocional para o concurso INSS, fundamental para manter a sua saúde e a sua motivação durante a preparação.

Muitas vezes, os candidatos se dedicam tanto aos estudos que acabam se descuidando da sua alimentação, do seu sono, do seu lazer e das suas relações sociais. Ou seja, isso pode gerar estresse, ansiedade, cansaço, irritabilidade e baixa autoestima, que prejudicam o seu rendimento e a sua confiança.