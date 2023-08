Diddy investe US$ 2 milhões em 24 horas para apoiar iniciativas negras

Diddy abriu sua carteira neste fim de semana para apoiar empreendedores e criativos negros enquanto estava na área de Atlanta – e ele fez isso com uma quantia de 7 dígitos que certamente terá um enorme impacto.

O magnata da mídia esteve na cidade neste fim de semana, primeiro parando em um evento chamado Invest Fest – organizado pelo Ganhe seu lazer rede, que oferece uma plataforma para criadores negros e capitalistas de risco emergentes – onde Diddy estava na frente e no centro das questões.

Enquanto estava lá, ele fez um grande anúncio… Diddy está lançando um fundo de investimento com chefões da EYL – fundadores Rashad Bilal / Troy Millings – para iniciar estratégias financeiras imediatamente… o que sem dúvida ajudará sua crescente base de usuários e sua extensa lista de talentos.

Diddy diz: “Estou emocionado por unir forças com a Earn Your Leisure. Estamos indo além da discussão de finanças e tomando medidas para desmistificar o mundo dos investimentos para nossa comunidade”. Ele também disse que todos os lucros obtidos com isso irão para suas três escolas charter na Costa Leste.