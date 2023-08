Dinâmica familiar de Caitlyn Jenner: o que está acontecendo com sua herança para Kylie e Kendall?

Rhumor diz isso Caitlyn Jenneras filhas, Kendall e Kylie, não ficará de fora quando se trata de sua parte em seu patrimônio. Mas porque este é o Kardashian as coisas do clã podem ficar tão complexas quanto um cubo de Rubik.

Fontes estão fervilhando de especulações sobre Ativos substanciais de Caitlyn, que supostamente inclui oito propriedades e uma luxuosa residência em Malibu, sem mencionar uma coleção de seis carros de última geração que deixariam qualquer entusiasta de automóveis com inveja. No entanto, o que realmente chama a atenção é o status de O relacionamento de Caitlyn com seus filhos. Vamos esclarecer as coisas: a situação pode não ser tão preta no branco quanto parece.

Kendall27 e Kylie26 anos, têm estado no centro da curiosidade do público em relação à sua ligação com Caitlyn desde que ela transição em 2015. Houve um ponto por volta de 2017 em que tudo parecia estar em ruínas e Caitlyn até fez esse grande drama com Piers Morgan dizendo que ele havia cortado todo relacionamento com as meninas, algo que ela retomou alguns anos depois com o mesmo cavalheiro inglês, uma vez que ela se acalmou. Ainda assim, suas próprias filhas Kim e Khloé geralmente estão lá para trazer de volta à terra a sua mãe exagerada, por isso, embora tenha havido períodos de relações tensas, relatórios recentes sugerem uma fase mais estável. Embora eles possam não estar participando das canções familiares, parece que as linhas de comunicação permanecem abertas entre Caitlyn e todas as suas filhas.

Você está comigo ou contra mim? Caitlyn coloca Kendall e Kylie para trabalhar por seu dinheiro

Abordando as fofocas recentes sobre Kendall e Kylie sentindo falta de uma reunião de família idiota sendo o “gota d’água”, é essencial encarar essas manchetes sensacionais com um pouco de ceticismo. Embora as irmãs possam não estar totalmente alinhadas com seus pais, elas não parecem estar em lados opostos de uma guerra. menos dramático do que aquilo que os tablóides nos querem fazer acreditar.

Caitlyn está deixando claro que suas escolhas financeiras estão alinhadas com conexões pessoais, quem cuida dela ele cuidará também. Embora ela possa não estar distribuindo igualmente sua riqueza entre todos os membros de sua família, ela está enfatizando sua intenção de sustentar aqueles que compartilharam laços significativos. Em essência, a lealdade parece ser um factor significativo na distribuição dos seus activos. Embora, como dissemos, ela às vezes pode ficar um pouco hormonal com o assunto e ataca nas meninas.

As interações de Caitlyn com os irmãos Kardashian que ela ganhou através de seu casamento com Kris Jenner sofreu um golpe desde sua transição. O Piers Morgan entrevista e as revelações sinceras em suas memórias de 2017 não agradaram a todos no Kardashian acampamento. A ruptura persistiu e Caitlyn ela mesma reconheceu publicamente a tensão.

Kim e Khloem particular, manifestaram o seu desapontamento em O retrato de Caitlynda sua dinâmica familiar e têm feito muito para apoiar suas irmãs sem desrespeitar a mãe e manter a família unida. As tensões são um lembrete de que mesmo dentro do mundo chamativo da realidade Realeza da TVlutas familiares autênticas podem ser muito reais, então não se surpreenda se alguns fãs ficarem com os olhos vidrados com a conclusão desta história.