DINHEIRO ESQUECIDO é liberado pelo Banco Central e você já pode saber como consultar e sacar

O Banco Central desempenha um papel importante na economia ao regular o sistema financeiro e garantir a estabilidade monetária do país. Além disso, o Banco Central também é responsável por gerenciar os valores a receber que foram esquecidos por pessoas físicas e empresas em bancos, cooperativas e outras instituições financeiras.

De acordo com os últimos dados divulgados, mais de R$ 7,179 bilhões ainda não foram resgatados, representando um aumento de cerca de R$ 50 milhões em relação ao mês anterior.

O que são valores a receber?

Os valores a receber correspondem a saldos disponíveis em contas de depósitos ou pagamentos que foram encerrados. Isso inclui dinheiro em contas encerradas em corretoras ou distribuidoras, tarifas cobradas indevidamente sujeitas a devolução e recursos não procurados de grupos de consórcio já encerrados.

Consultando os valores a receber

O Banco Central disponibiliza um sistema chamado Sistema de Valores a Receber (SVR) para que as pessoas possam consultar se possuem valores a receber. O sistema passou por atualizações recentes, permitindo a impressão de telas e protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp, além de incluir todos os tipos de valores previstos na norma do SVR.

Para fazer a consulta, basta acessar o site Valores a Receber do Banco Central e clicar no botão “Consulte se tem valores a receber”. Em seguida, é necessário fornecer algumas informações, como CPF e data de nascimento para pessoas físicas, ou CNPJ e data de abertura da empresa para pessoas jurídicas.

Resgatando os valores a receber

Caso a consulta indique que há valores a receber, o interessado deve selecionar a opção “Acessar o SVR” e fazer login com sua conta gov.br. É importante destacar que, para valores de pessoa física, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro devido ao sigilo bancário. Já para valores de pessoa jurídica, é necessário ter uma conta gov.br com o CNPJ vinculado.

Após fazer o login, o usuário deve acessar a opção “Meus Valores a Receber” e ler e aceitar o Termo de Ciência. Em seguida, existem diferentes opções para solicitar o valor, dependendo do que o sistema mostrar.



Solicitar por aqui:

Caso o sistema ofereça a opção “Solicitar por aqui”, é necessário selecionar uma das chaves Pix (campo obrigatório) e informar os dados pessoais. É importante guardar o número de protocolo, pois ele será necessário caso seja necessário entrar em contato com a instituição financeira. Nesse caso, o valor será recebido em até 12 dias úteis.

Solicitar por aqui, mas sem chave Pix disponível:

Se o sistema oferecer a opção “Solicitar por aqui”, mas não apresentar chave Pix disponível para seleção, é necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis.

Outras opções:

Caso o sistema não ofereça a opção “Solicitar por aqui”, é necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira também não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis.

É importante ressaltar que, durante esse processo, é fundamental estar atento a possíveis golpes de estelionatários. O Banco Central esclarece que todos os serviços do Valores a Receber são gratuitos e que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou confirmar dados pessoais. Apenas a instituição financeira que aparece na consulta do Sistema de Valores a Receber pode entrar em contato com a pessoa. Portanto, nunca forneça senhas a ninguém.

Valores a receber de pessoas falecidas

Também é possível fazer a consulta e saber se há valores a receber em nome de pessoas falecidas. Para isso, é necessário informar o CPF e a data de nascimento do falecido, seguindo o mesmo procedimento de consulta para pessoas físicas.

Ademais, o Banco Central desempenha um papel fundamental na gestão dos valores a receber, oferecendo um sistema prático e seguro para que as pessoas possam consultar e resgatar seus valores esquecidos. Com as atualizações recentes no Sistema de Valores a Receber, ficou ainda mais fácil e conveniente realizar essas consultas.

No entanto, é importante estar atento a possíveis golpes e sempre seguir as orientações do Banco Central para garantir a segurança das transações. Aproveite essa oportunidade para verificar se você tem algum valor a receber e resgate-o o quanto antes.