DINHEIRO NA CONTA! Não deixe PIS/Pasep esquecido e confira agora como consultar valores

Você sabia que atualmente cerca de 10 milhões de trabalhadores possuem valores esquecidos em contas do PIS/Pasep? Isso mesmo! Esses valores, que ultrapassam os R$25 milhões, foram depositados no FGTS e alocados ao fundo no ano de 2020.

Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias para consultar e reaver esses valores esquecidos.

Valores esquecidos no PIS/Pasep

Os trabalhadores que têm direito a retirar os valores esquecidos são aqueles que estavam empregados entre os anos de 1971 a 1988. Essa regra se aplica tanto para trabalhadores de empresas privadas quanto para servidores públicos.

Como fazer a consulta dos valores

Segundo informações da Caixa Econômica, os trabalhadores conseguem consultar o dinheiro esquecido do PIS/Pasep do período citado acima utilizando o aplicativo do FGTS. Para fazer a consulta dos valores, siga os seguintes passos:

Baixe o app FGTS na Play Store ou na Apple Store. Após abrir o aplicativo, escolha a opção “Você possui saque disponível”. Selecione a opção “Solicitar o saque do PIS/Pasep”. O valor esquecido pelo trabalhador no PIS/Pasep pode ser transferido para qualquer conta bancária indicada por ele.

Como sacar os valores

Após consultar os valores esquecidos, os trabalhadores devem utilizar o aplicativo do FGTS para realizar o resgate. Para isso, siga as seguintes instruções:

Prazo de resgate expirado: o que fazer?

Caso o trabalhador não tenha resgatado o dinheiro das contas até o último dia 5 de agosto, os valores foram direcionados de volta para o Tesouro Nacional. No entanto, se ainda desejar fazer o saque, é preciso que o trabalhador faça um pedido de retirada às autoridades da União, dentro de um prazo de até 5 anos.

Para obter mais informações sobre esse processo, o trabalhador pode entrar em contato pelos seguintes canais:

4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas.

0800 104 0104 para demais regiões.

PIS/Pasep: principais informações

O PIS é pago aos funcionários de empresas privadas, enquanto o Pasep é destinado aos funcionários do setor público. Os repasses desses benefícios ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários no caso do PIS e com o número de inscrição no Pasep.

Ademais, não deixe o seu dinheiro esquecido no PIS/Pasep! Utilize o aplicativo do FGTS para consultar e resgatar os valores a que você tem direito. Lembre-se de verificar o prazo de resgate e, caso tenha perdido a data limite, entre em contato com as autoridades competentes para solicitar a retirada dos valores. Não deixe de aproveitar o que é seu por direito!