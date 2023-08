Diretor médico da NFL quer melhores soluções para casos de concussão

A dia seguinte Wide receiver do Seattle Seahawks, Cade Johnson sofreu uma concussão no jogo contra o Minnesota Vikings no NFLda pré-temporada de 2023, o diretor médico da liga, Allen Sillsse pronunciou sobre o tema que gerou tanta polêmica nos últimos anos.

Sills apareceu no The Pat McAfee Show nos Estados Unidos, onde ele disse o seguinte sobre concussões:

“Conforme aprendemos mais e sabemos mais, entendemos mais, temos a obrigação de tentar melhorar para aqueles que vêm atrás de nós, para que o jogo persista e continue tão bom quanto antes”, disse. ele disse.

“É um processo muito longo, mas a regra deste ano, vejo isso como um paliativo, é uma etapa provisória enquanto tentamos descobrir algo melhor a longo prazo”, acrescentou Sills. “Mas parece que precisamos fazer algo, considerando quantas lesões estão acontecendo nessa jogada em particular em proporção a outras jogadas no jogo.”

‘Guardian Caps’ – uma solução possível?

Nesta pré-temporada, os jogadores estão usando ‘Guardian Caps’ em seus capacetes, que são capas acolchoadas que absorvem até 12% da força ao colidir com um adversário.

Caso ambos os jogadores tenham essa proteção e seus capacetes colidam, o impacto é reduzido em 20%, embora Sills acredite que essa medida não esteja nos planos de ser implementada.

“Não acho que o futuro do jogo seja sobre um Guardian Cap, por si só”, disse Sills. “Acho que o que podemos aprender com isso novamente é como podemos projetar um capacete melhor, quais são os materiais que podem tornar o capacete mais seguro e, novamente, mais importante, como não usamos a cabeça, como tiramos a cabeça do bloqueio e desarme, todas as coisas que podem ser feitas sem ter que ter contato com a cabeça.”

Concussões em 2022

Na época passada registaram-se um total de 149 contusões em 271 jogos disputados, mais 23 do que em 2021 e mais 19 do que a média registada entre 2018 e 2020 de cerca de 130 casos