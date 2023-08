Dispositivo ALEXA detecta INVASÃO em casas; saiba como

Caso tenha imaginado que a Alexa se restringia somente à execução de músicas, estabelecimento de lembretes e distribuição de piadas desinteressantes, convém se preparar. A assistente digital da Amazon abriga um leque maior de atributos fascinantes do que se possa conceber.

Em especial, uma das suas funcionalidades possibilita a detecção de intrusos em sua residência. Portanto, durante o período em que estiver ausente, você conseguirá supervisionar a atividade no seu imóvel por meio da Alexa.

Alexa no papel de identificador de invasores

No caso de alguém invadir a sua casa enquanto você estiver em viagem ou ausente, a Alexa enviará uma notificação ao seu dispositivo móvel. A princípio, essa capacidade pode parecer inverossímil, mas o dispositivo possui tal aptidão, apesar de ser desconhecida para a maioria das pessoas.

Veja adiante como é possível ativar o modo de “proteção” da sua residência com o Echo Dot da Amazon. De fato, essa é uma função bastante interessante que pode ser de grande ajuda para controlar o ambiente interno do imóvel. Assim, se houver qualquer atividade suspeita, alguém poderá se dirigir ao local para verificar o que está ocorrendo ou até mesmo contatar as forças de segurança.

Como habilitar a opção de detecção de invasores na Alexa?

Caso esteja curioso para ativar a opção de detecção de movimentos da Alexa e reforçar a segurança da sua casa durante suas férias, saiba que é algo bastante simples de realizar. Siga as etapas abaixo descritas:

Abra o aplicativo da Alexa em seu smartphone (disponível para o sistema operacional Android e iOS );

e ); Toque no ícone “Mais” situado no canto inferior direito da tela;

Toque em “Dispositivos”;

Escolha o dispositivo Echo que deseja utilizar para a detecção de movimentos;

Toque em “Configurações do dispositivo”;

Selecione “Detecção de movimento”;

Ative a opção de “Detectar movimento”;

Toque em “Notificações”;

Ative a opção “Receber notificações em caso de detecção de movimento”.

Pronto! Agora você estará ciente se algo estranho acontecer em sua casa durante sua saída. Por fim, é importante lembrar que essa configuração pode não ser tão precisa em alguns cenários, como quando houver animais circulando livremente pela casa. Nesse caso, a Alexa detectará os movimentos dos animais no local também.



Comandos da Alexa que poucos conhecem

Descobrir comandos no dispositivo pode ser fonte de conhecimento e entretenimento. Essa é uma maneira interessante para explorar vários usos para a Alexa. Assim, veja abaixo três funções “escondidas” que você deve experimentar agora mesmo.

1. Alexa, jogue os dados

“Alexa, jogue os dados” é um comando bem útil para amantes dos jogos de tabuleiro ou outro jogo que precisa de sorteio de números aleatórios.

Ao dar esse comando, a Alexa simula o rolar dos dados físicos, oferecendo um número que fica entre um e seis. O recurso é útil quando não se tem dados à disposição. Além do mais, dá para especificar o tipo de dado, o que é perfeito para RPG.

2. Alexa, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para esquerda, para direita, para esquerda, para direita, B, A, começar

“Alexa, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para esquerda, para direita, para esquerda, para direita, B, A, começar” é uma referência ao famoso código Konami. Essa é uma sequência de botões usada em jogos de videogame.

Ao pronunciar esse comando, a Alexa responde de forma divertida, com respostas engraçadas ou referências a jogos. Isso mostra a personalidade e o humor programados na Alexa.

3. Alexa, conte uma curiosidade

Usar o comando “Alexa, conte uma curiosidade” é divertido para adquirir conhecimentos do dia a dia. O dispositivo pode compartilhar vários fatos interessantes, desde informação científica até curiosidades do mundo animal. A função é incrível para aprender coisas boas diariamente e pode também ser uma forma divertida e educativa de entreter crianças.

Experimente esses comandos e aproveite ao máximo a versatilidade e a diversão que a Alexa pode oferecer.