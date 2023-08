Dívida de mais de R$ 200 milhões assusta brasileiros; empresa pode fechar?

A notória varejista de brinquedos, Ri Happy, iniciou recentemente um processo de renegociação de dívidas estimadas em R$ 500 milhões com aproximadamente dez bancos. Este artigo explora esse cenário em profundidade.

Contexto financeiro da Ri Happy

A Ri Happy, após registrar uma perda de R$ 88 milhões em 2022, viu-se forçada a renegociar suas dívidas. A crise de consumo no Brasil, impulsionada pela alta dos juros, e um investimento maciço na abertura de novas lojas contribuíram para a situação financeira desafiadora da empresa.

Investimentos e empréstimos

Em 2022, a Ri Happy contava com um total de 226 lojas próprias, resultado de um investimento significativo. Além disso, a empresa obteve empréstimos para capital de giro durante a pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021.

“No balanço de 2022, a empresa registrou um capital líquido negativo de R$ 262,4 milhões em circulação, o que representou um aumento de 52% em relação a 2021.”

A renegociação da dívida da Ri Happy

A empresa contratou a Starboard Partners, uma consultoria especializada em reestruturação de empresas, para ajudá-la a renegociar suas dívidas.

Posteriormente, firmou um acordo com nove bancos para pagar dívidas no valor de R$ 289 milhões em parcelas de quatro a cinco anos.



Além disso, R$ 75 milhões serão destinados para assegurar o fluxo de caixa e o abastecimento das lojas em datas especiais, como o Dia das Crianças e Natal.

Bancos envolvidos na renegociação

A dívida da Ri Happy está distribuída entre vários bancos. A empresa também está renegociando valores menores com shoppings. O CEO da Ri Happy, Ronaldo Pereira Jr, declarou que a empresa já negociou com todos os grandes grupos de shoppings, uma prática comum no varejo.

Dicas para não levar sua empresa à falência

Conheça os principais motivos de falência e como evitá-los. Vamos explorar cinco estratégias essenciais para evitar a falência da sua empresa.

Domine o seu setor

O primeiro passo para evitar a falência é conhecer profundamente o setor em que você está atuando. A falta de conhecimento e experiência é um dos principais motivos para o fracasso empresarial. Portanto, antes de abrir uma empresa, tente adquirir o máximo de experiência possível no setor.

Você pode trabalhar para uma empresa similar, conversar com profissionais experientes, realizar experimentos em pequena escala e até fazer cursos relacionados ao seu setor. A chave é aprender o máximo possível para evitar surpresas desagradáveis.

Invista em capacitação

Abrir uma empresa requer habilidades diferentes de trabalhar para uma empresa já estabelecida. Por isso, é essencial investir em capacitação. Os dados do Sebrae mostram que a maioria dos empreendedores que falham não se prepararam adequadamente.

Felizmente, existem muitos recursos disponíveis para ajudar você a se preparar. O Sebrae oferece uma variedade de cursos online gratuitos que abrangem tópicos como marketing, legislação, gestão financeira, precificação de produtos e serviços, liderança e muito mais.

Não negligencie o planejamento

O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Infelizmente, muitos empreendedores negligenciam essa etapa crucial. Portanto, antes de abrir sua empresa, certifique-se de ter um plano sólido em mãos.

Seu plano deve abranger todas as áreas da empresa e ser flexível o suficiente para se adaptar às mudanças. Lembre-se: o caminho para o sucesso é cheio de obstáculos, e um bom planejamento pode ajudá-lo a superá-los com mais facilidade.

Evite inadimplência

Ter o CNPJ negativado pode ser um desastre para qualquer empresa. De acordo com dados da Serasa Experian, mais de 6,5 milhões de empresas no Brasil estavam inadimplentes em 2023.

A inadimplência pode dificultar o acesso ao crédito, que é essencial para o crescimento de qualquer empresa. Portanto, é crucial manter uma gestão financeira sólida e um planejamento para quitar dívidas o mais rápido possível.

Mantenha-se atualizado

O mundo dos negócios está sempre mudando, e as empresas que não se adaptam às novas tendências correm o risco de falir. Portanto, é crucial manter-se atualizado sobre as últimas tendências do seu setor e estar disposto a inovar quando necessário.

Seja você dono de uma gráfica ou de uma banca de doces, é essencial acompanhar os lançamentos da área e as tendências do mercado. Além disso, sempre esteja disposto a ouvir seus clientes e adaptar-se às suas necessidades.