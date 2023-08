Divórcio de Kevin Costner, Christine nega que amigo do ator seja namorado dela

Christine Baumgartner diz Kevin Costner Ela entendeu tudo errado, o homem que lhe deu US$ 20 mil – que também é amigo de Kevin – não é seu namorado.

Christine testemunhou durante a audiência de divórcio de quinta-feira em Santa Bárbara e entrou em julho viagem ao Havaí onde foi fotografada com Josh Connor .

Ela apoiou isso no depoimento, dizendo claramente que Josh não é seu namorado – e acrescentou que, enquanto estava no Havaí, ela dividiu o quarto com uma melhor amiga de longa data.