Divulgada LISTA DE CARROS que mais gastam combustível no Brasil em 2023

A escalada constante dos preços dos combustíveis tem preocupado cada vez mais os motoristas brasileiros. Com o aumento de R$ 0,12 na gasolina em apenas uma semana, a perspectiva para o próximo mês não é nada animadora. Diante desse cenário econômico desafiador, é importante saber quais são os carros que mais consomem combustível, para evitar futuros problemas financeiros no posto.

Neste artigo, apresentaremos uma lista dos 10 carros mais gastadores do mercado brasileiro em 2023. Para chegar a essa seleção, levamos em consideração as versões menos eficientes de cada modelo, com base nos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A classificação foi feita levando em conta o consumo energético, medido em megajoules por quilômetro (MJ/km). Quanto menor esse valor, mais eficiente é o veículo.

Os Campeões do Consumo de Combustível

Porsche Cayenne Turbo GT Versão: Turbo GT

Consumo energético: 3,65 MJ/km

Consumo na cidade: 5,5 km/l

Consumo na estrada: 7,2 km/l

Motor: V8 de 659 cv de potência

Preço: R$ 1.385.100

O Porsche Cayenne Turbo GT lidera a lista dos carros mais gastadores de combustível. Com seu motor V8 de 659 cv de potência, esse veículo é capaz de atingir a velocidade de 0 a 100 km/h em impressionantes 3,3 segundos. No entanto, essa performance vem com um alto custo de consumo de combustível, registrando um consumo energético de 3,65 MJ/km.

Audi RS Q8 Versão: Única

Consumo energético: 3,68 MJ/km

Consumo na cidade: 5,5 km/l

Consumo na estrada: 7,1 km/l

Motor: V8 4.0 de 600 cv de potência

Preço: R$ 1,3 milhão

O Audi RS Q8 compartilha a mesma base e motor do Lamborghini Urus, o que lhe confere uma potência impressionante de 600 cv. Porém, essa potência tem seu preço quando se trata de consumo de combustível. Com um consumo energético de 3,68 MJ/km, esse carro ocupa a segunda posição na lista dos mais gastadores.

Ferrari F8 Spider e Tributo Versão: Spider e Tributo

Consumo energético: 3,68 MJ/km

Consumo na cidade: 5,6 km/l

Consumo na estrada: 7,0 km/l

Motor: 3.9 V8 biturbo de 720 cv de potência

Preço: R$ 4,4 milhões

A lendária marca italiana Ferrari também marca presença nessa lista com os modelos F8 Spider e Tributo. Equipados com um motor 3.9 V8 biturbo de 720 cv de potência, esses carros entregam uma experiência de condução emocionante. No entanto, essa emoção vem acompanhada de um alto consumo de combustível, registrado em 3,68 MJ/km.



Você também pode gostar:

Audi RS 6 Avant Versão: Única

Consumo energético: 3,72 MJ/km

Consumo na cidade: 5,4 km/l

Consumo na estrada: 7,2 km/l

Motor: V8 4.0 de 600 cv de potência

Preço: R$ 1.160.990

A Audi também se destaca na lista dos carros mais gastadores com o RS 6 Avant. Essa perua esportiva chama a atenção pelo seu design elegante e desempenho impressionante. Equipado com um motor V8 4.0 de 600 cv de potência, o RS 6 Avant registra um consumo energético de 3,72 MJ/km.

Porsche 911 GT3 RS Versão: GT3 RS

Consumo energético: 3,76 MJ/km

Consumo na cidade: 5,4 km/l

Consumo na estrada: 6,9 km/l

Motor: 4.0 boxer de seis cilindros de 525 cv de potência

Preço: R$ 1.920.000

O Porsche 911 GT3 RS é um verdadeiro ícone entre os amantes de carros esportivos. Com sua tecnologia inspirada na Fórmula 1, esse veículo proporciona uma experiência de condução única. No entanto, sua alta potência de 525 cv vem acompanhada de um alto consumo de combustível, registrado em 3,76 MJ/km.

Ram 1500 Rebel Versão: Rebel

Consumo energético: 3,81 MJ/km

Consumo na cidade: 5,4 km/l

Consumo na estrada: 6,8 km/l

Motor: 5.7 V8 Hemi de 400 cv

Preço: a partir de R$ 456.990

A Ram 1500 Rebel é uma picape imponente e robusta, ideal para quem busca conforto e capacidade de carga. No entanto, seu motor 5.7 V8 Hemi de 400 cv não é dos mais eficientes em termos de consumo de combustível, registrando um consumo energético de 3,81 MJ/km.

Lamborghini Huracan EVO SP e EVO CP Versão: EVO SP e EVO CP

Consumo energético: 3,96 MJ/km

Consumo na cidade: 5,1 km/l

Consumo na estrada: 6,8 km/l

Motor: V10 5.2 de 640 cv de potência

Preço: a partir de R$ 4,4 milhões

A Lamborghini, conhecida por seus carros esportivos de alto desempenho, também está presente na lista dos mais gastadores. O Lamborghini Huracan EVO SP e EVO CP, equipado com um motor V10 5.2 de 640 cv de potência, registra um consumo energético de 3,96 MJ/km.

Ram Classic Versão: Laramie e RT

Consumo energético: 3,96 MJ/km

Consumo na cidade: 5,2 km/l

Consumo na estrada: 6,4 km/l

Motor: 5.7 V8 Hemi de 400 cv

Preço: a partir de R$ 349.990

A Ram Classic é uma picape de grande porte, conhecida por sua robustez e capacidade de carga. Equipada com um motor 5.7 V8 Hemi de 400 cv, essa picape registra um consumo energético de 3,96 MJ/km.

Mercedes-AMG GT 4-Door Versão: Única

Consumo energético: 4,02 MJ/km

Consumo na cidade: 5,2 km/l

Consumo na estrada: 6,2 km/l

Motor: V8 biturbo 4.0 de 585 cv de potência

Preço: R$ 1.869.900

O Mercedes-AMG GT 4-Door é um sedan de luxo e alto desempenho. Com seu motor V8 biturbo de 585 cv de potência, esse veículo oferece uma experiência de condução emocionante. No entanto, seu alto consumo de combustível, registrado em 4,02 MJ/km, pode pesar no bolso do proprietário.

Lamborghini Urus Versão: Única

Consumo energético: 4,03 MJ/km

Consumo na cidade: 4,9 km/l

Consumo na estrada: 6,9 km/l

Motor: V8 4.4 de 650 cv de potência

Preço: R$ 3,8 milhões

Encerrando a lista dos carros mais gastadores de combustível, temos o Lamborghini Urus. Esse SUV de alto desempenho, equipado com um motor V8 4.4 de 650 cv de potência, registra um consumo energético de 4,03 MJ/km.

Ao optar por um veículo com alto consumo de combustível, é importante considerar os custos adicionais que isso acarreta. Além do impacto financeiro, o aumento do consumo de combustível também contribui para a emissão de gases poluentes e o aquecimento global.

Portanto, ao escolher um carro novo, leve em consideração não apenas o desempenho e o design, mas também a eficiência energética. Optar por um veículo mais econômico pode trazer benefícios tanto para o seu bolso quanto para o meio ambiente.

Tenha em mente que essa lista apresenta apenas as versões menos eficientes de cada modelo. Existem opções mais econômicas disponíveis no mercado, que podem oferecer um equilíbrio entre desempenho e consumo de combustível.

Lembre-se também de que a eficiência energética não é o único critério a ser considerado na compra de um carro. Outros fatores, como segurança, conforto e durabilidade, também devem ser levados em conta para uma escolha consciente e satisfatória.