DIVULGADO! Caixinhas do NUBANK impressionam com o número de USUÁRIOS ATIVOS; Conheça os benefícios!

No último ano, o Nubank lançou um de seus produtos principais atualmente, as “Caixinhas“. Essa inovação rapidamente se transformou em um grande sucesso, levando o banco a anunciar um aumento significativo no número de clientes adotando essa ferramenta.

De acordo com informações recentes do Nubank, impressionantes 8,6 milhões de clientes ativos estão atualmente utilizando as Caixinhas. Esse número impressionante representa um aumento de mais que o dobro em relação aos 3,5 milhões registrados no início de 2023.

À medida que os meses foram passando, as Caixinhas conquistaram um espaço substancial, agora supervisionando um montante significativo de R$14,6 bilhões em ativos sob custódia.

Esse feito serve como testemunho da eficácia da plataforma e da confiança depositada nela pela crescente base de clientes do banco digital.

A trajetória triunfante das Caixinhas ressalta o compromisso do Nubank em oferecer soluções financeiras inovadoras que cativam seus clientes.

Essa conquista não apenas solidifica a importância do produto dentro das ofertas da fintech , mas também destaca a capacidade do banco de se adaptar às demandas do mercado em constante evolução, sempre superando as expectativas.

Então, se você se interessou em conhecer melhor esse serviço oferecido para os clientes do banco, esse texto vai esclarecer todas as suas dúvidas para que você analise detalhadamente as especificações das “Caixinhas do Nubank” e suas vantagens.

Entenda melhor as características das Caixinhas do Nubank



Através do recurso inovador chamado “Caixinhas”, os clientes do Nubank têm a oportunidade de direcionar seus recursos financeiros para a consecução de diversos objetivos pessoais, abrangendo desde a realização de sonhos até a concretização de viagens ou avanços na carreira profissional.

Introduzida no ano anterior, essa ferramenta demonstra o comprometimento do Nubank em fornecer soluções financeiras cada vez mais adaptadas às necessidades individuais.

Um padrão notável é a preferência dos clientes por temáticas como a concretização de aspirações, exploração de destinos e o aprimoramento da trajetória profissional, entre outras.

Além desse inovador recurso, o Nubank promoveu alterações significativas no rendimento dos depósitos nas contas dos clientes.

Recentemente, a instituição implementou uma nova política na qual os novos depósitos passam a render 100% do CDI, entretanto, somente após o 30º dia de permanência, com efeitos retroativos, o que significa que não haverá ganhos nos primeiros 30 dias.

Esta abordagem estratégica se traduziu em uma redução substancial nos custos de captação de recursos do banco, que atingiram 80% do CDI no segundo trimestre deste ano. Em comparação, no mesmo período de 2022, esse custo estava na marca de 98%.

“O crescimento do número de clientes utilizando as Caixinhas ao longo de 2023 mostra o quanto o investidor, seja ele iniciante ou não, é movido por objetivos concretos”, declarou o líder da divisão de investimentos do Nubank, Guilherme Espallargas.

Como utilizar esse serviço

O próprio banco oferece sugestões para a utilização das “caixinhas”, abrangendo áreas como viagens, reformas, projetos, e muito mais.

Entretanto, o cliente possui a liberdade de personalizar suas “caixinhas” de acordo com suas preferências, o que abre um leque imenso de possibilidades.

Os clientes têm a capacidade de criar múltiplas “caixinhas” de acordo com sua vontade, simplesmente selecionando um nome e uma imagem para atribuir a cada uma delas. Inicialmente, o aplicativo do Nubank disponibiliza aos usuários cinco alternativas de “caixinhas”:

Reserva de Emergência: Aquela reserva financeira para situações imprevistas;

Renovação do Lar: Guarde dinheiro destinado a projetos de melhorias em sua casa;

Investimento na Carreira: Utilize esses fundos para aprimorar sua trajetória profissional;

Sonho de Consumo: Economize para adquirir aquele item tão desejado;

Explorar o Mundo: Transforme o sonho daquela viagem especial em realidade.

Assim, uma vez que sua meta seja alcançada, é possível remover a respectiva “caixinha” e criar uma nova com um objetivo diferente.

Em resumo, esse recurso ganhou tanta popularidade porque, além de ser uma forma de aplicar o seu dinheiro, contribui para outro aspecto importante, isto é, a organização financeira.

Assim, o Nubank, de uma forma inteligente, estimula a economia, ao mesmo tempo que oferece vantagens para que os seus clientes possam se articular para atingirem objetivos específicos.