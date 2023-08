Djokovic encontra Messi em um restaurante em Nova York

Novak Djokovic conheceu Lionel Messi na cidade de Nova York, enquanto o argentino continua a se aclimatar à vida nos Estados Unidos.

Messi ingressou no Inter Miami em julho e já começou a provar sua qualidade futebolística ao levar seu novo clube ao troféu da Copa das Ligas.

‘La Pulga’ encerrou sua carreira em dezembro, quando finalmente venceu a Copa do Mundo da FIFA após um desempenho incrível ao longo do torneio e tem estado nas nuvens desde então.

O último momento marcante é que ele conheceu Novak Djokovic em Nova York. Diz-se que Messi é um grande fã de tênis e a chance de conhecer um vencedor de 23 Grand Slams é algo que ele sem dúvida gostou.

Djokovic quer revidar

Djokovic está nos Estados Unidos antes do Aberto dos Estados Unidos, onde o sérvio busca recuperar a supremacia no tênis após a emocionante derrota para Carlos Alcaraz na final de Wimbledon de 2023.

O US Open é o torneio com menos sucesso de Djokovic, embora ele ainda o tenha vencido três vezes. Seu último triunfo nos EUA foi em 2018 e ele espera colocar novamente as mãos no troféu de prata a partir do dia 28 de agosto.