Do andaime à NFL: o caminho não convencional de Lou Hedley até o elenco do Saints

EUNa NFL, as histórias de sucesso geralmente vêm dos lugares mais inesperados.

Lou Hedley A jornada de um andaime no deserto australiano para garantir uma vaga no elenco de 53 jogadores do New Orleans Saints é simplesmente notável.

Com determinação inabalável e coragem pura, os 3apostador de 0 anos desafiou as probabilidades para deixar sua marca na NFL.

A jornada para a NFL

Hedley’s a entrada no futebol estava longe de ser convencional. Embora ele inicialmente tivesse se envolvido Futebol Australiano durante os anos do ensino médio, ele seguiu um caminho diferente ao optar por trabalhar como andaime na australiano deserto.

No entanto, o fascínio do Sonho da NFL era irresistível. Confrontado com uma decisão crucial, ele tomou uma decisão ousada: trocar o seu equipamento de andaime por um capacete de futebol.

Hedley também era co-proprietário de um estúdio de tatuagem em Bali, Indonésiamas ele vendeu sua participação no negócio para realizar seu sonho no Estados.

O apostador pousou pela primeira vez em Califórnia no Faculdade Municipal de São Francisco em 2017.

Suas primeiras estatísticas de punting podem não ter chamado a atenção, com uma média de 38,6 jardas por punt, mas o que eles não revelaram foram seus notáveis ​​punts delicados que consistentemente imobilizavam os oponentes dentro do Linha de 20 jardas. Até então, seu treinamento consistia basicamente em assistir vídeos online.

Hedley então foi transferido para o Universidade de Miami onde obteve sucesso dentro e fora do campo com o Furacões.

Durante seu tempo em Flórida Ele ganhou Membro All-ACC honras para 2020 e 2021e em 2022 ele ganhou um 1ª Equipe All-ACC nomeação.

Ele também era um verdadeiro atleta-escolaracumulando vários prêmios acadêmicos, incluindo o Prêmio de bolsa de pós-graduação Weaver-James-Corrigan-Swofford 2023adesão ao Sociedade de Honra NFF Hampshirereconhecimento como Semifinalista do Troféu William V. Campbell (uma honra concedida ao melhor atleta-acadêmico de futebol do país), e Prêmios Acadêmicos All-ACC, reconhecendo sua excelência acadêmica e atlética. Impressionantemente, Hedley também ganhou um Mestrado na Universidade.

Fazendo a lista de 53 jogadores do Saints

Hedley declarado para o Draft da NFL de 2023 depois de sua carreira universitária, mas não foi selecionado por nenhum time.

Foi então que o Saints decidiu dar a ele a chance de mostrar suas habilidades durante o training camp.

Durante a pré-temporada ele teve uma média de quase 43 jardas por punt incluindo um de 49 jardas em 11 tentativas.

Sobre Terça-feira, Hedley foi anunciado como parte do Lista de 53 jogadores do Saints para o Temporada regular de 2023.

E embora ele provavelmente seja conhecido como o ‘Novato de 30 anos’ ou como o ‘apostador tatuado’, Hedley’s jornada notável é a prova de que trabalho duro, dedicação e incansabilidade são as melhores habilidades para desafiar até mesmo as probabilidades mais improváveis ​​para alcançar o sonho de alguém.