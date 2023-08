DOCE muito amado pelos brasileiros é retirado das prateleiras e o motivo foi preocupante

Em 2017, um evento chocante aconteceu no mundo dos doces brasileiros. A Paçoca Rolha, uma doce de amendoim muito amado, foi abruptamente retirada das prateleiras de todo o país. A razão? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) descobriu que a Paçoca Rolha, produzida pela marca Dicel, continha níveis excessivos de aflatoxinas – substâncias conhecidas por suas propriedades cancerígenas.

O Problema Oculto na Paçoca

A Anvisa, responsável pela proteção da saúde pública no Brasil, realizou testes em vários lotes do doce de amendoim da Dicel em 2017. O resultado desses exames revelou que o produto ultrapassava os limites seguros de aflatoxinas. As aflatoxinas são toxinas produzidas por fungos que são conhecidas por suas propriedades cancerígenas. Imediatamente após a descoberta, a Anvisa agiu para proteger os consumidores.

Nota: As aflatoxinas são substâncias tóxicas e cancerígenas, e por isso, produtos fora da especificação não podem ser consumidos pela população. - Anvisa

A Ação da Anvisa

Oito lotes do doce, com validade até o final de 2017, foram proibidos e retirados das prateleiras. A decisão afetou os estabelecimentos em todo o país, seguindo o protocolo padrão para produtos que apresentam riscos à saúde pública.

A Resposta da Dicel

A Dicel, surpreendida pela notificação da Anvisa, agiu prontamente para retirar todos os produtos dessa linha das lojas, principalmente na região de Goiânia, onde está localizada a fábrica.

A Situação Atual da Marca

Apesar do incidente, a Dicel continua em produção e é amplamente reconhecida pela qualidade de seus produtos. Na realidade, a empresa possui uma variedade de 23 doces listados em seu site oficial, embora a paçoca em questão não esteja entre eles.

A Anvisa mantém um registro detalhado dos produtos que foram identificados como irregulares ao longo dos anos em sua plataforma. Até fevereiro de 2021, a Dicel foi citada duas vezes: em março e maio de 2017.

Como Se Informar Sobre Produtos Irregulares

Para aqueles interessados em se informar sobre produtos que possam ter sido retirados ou interditados por irregularidades, a Anvisa disponibiliza um portal aberto ao público. Nesse portal, é possível pesquisar pelo nome ou número de registro do produto e verificar as medidas adotadas a partir do ano em que foram publicadas.

O Legado do Incidente

O caso da Paçoca Rolha da Dicel serve como um lembrete da importância da vigilância em relação à qualidade dos alimentos que consumimos.

A história da Paçoca Rolha é uma lembrança de que, mesmo nos doces mais amados, devemos sempre estar atentos à qualidade e à segurança. Caso você suspeite de um produto, não hesite em reportar à Anvisa para que as medidas necessárias possam ser tomadas.