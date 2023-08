Dodgers ainda quentes: Kershaw & Betts entram no livro dos recordes na vitória por 9-1 sobre D-backs

Clayton Kershaw prendeu o dele 209ª vitória de sua carreira e Apostas Mookie homenageou seu 36º da temporada estabelecendo um novo alta na carreira recorde de temporada única em Terça-feira noite 9-1 conquistar Arizona.

Com o Ca segunda consecutiva de seu Série de 3 jogos contra os Diamondbacks, os Dodgers garantiram seu 9ª consecutiva Series. Eles venceram todas as séries em que jogaram Agosto.

Mookie BeTts ‘coloca seu nome para consideração de MVP

Apostasque está tendo uma temporada fenomenal em 2023continuou sua campanha para ser considerado para o Prêmio MVP da Liga Nacional enquanto ele homenageava no fundo do 6º para definir um novo alta na carreira de 36 home runs.

Ainda restam 30 jogos no calendário da temporada regular dos Dodgers, então há muitas oportunidades para Apostas para continuar somando aquela que pode ser considerada a melhor temporada de sua carreira.

Em 10 anos na MLB, o jogador multifacetado tem 249 home runs ao nome dele.

Apostas está em média .314 com uma porcentagem baseada em 0,340 e porcentagem de golpes de 0,533 em 2023.

O atual favorito para vencer o MVP para o Liga Nacional é o defensor externo do Braves, Ronald Acua.

Vitória marcante de Kershaw

Kershaw alcançou seu 12ª vitória da temporada, elevando o total de sua carreira para 209. Ele agora está empatado em segundo lugar no Todos os tempos dos Dodgers lista com Don Drysdale.

Don Sutton detém o recorde da franquia com 233 vitóriasum feito que certamente é alcançável para o Arremessador de 35 anos se ele puder continuar saudável e se conseguir outra extensão de contrato com Os anjos no final da temporada.

Kershaw permitido apenas uma corrida no jogo. Corbin Carroll acertou um HR solo no 5º. Apenas outros 5 Diamantes os jogadores chegaram às bases durante o jogo.

O Veterano de 16 temporadas ficou no monte por 5 entradasconseguindo 5 eliminações e terminando a noite com um ERA 2.48.

Olhando para a pós-temporada, o Dodgers estão sendo extremamente cuidadosos com Kershaw depois de ter perdido um mês inteiro de ação devido a uma lesão no ombro no início da temporada.

O ás o recorde está agora em 82-49 após a segunda vitória consecutiva contra Arizona em seu série de três jogos.

O último jogo entre os dois começará no dia Quarta-feira no 22h10 horário do leste dos EUA. Ryan Pepiot vai começar para os moradores locais enquanto Brandon Pfaadt tomará o monte primeiro para o Diamantes.