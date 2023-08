Dois feriados estão chegando nos próximos dias e brasileiros comemoram

Os brasileiros adoram feriados, não é mesmo? É a oportunidade perfeita para descansar, aproveitar momentos de lazer e celebrar datas especiais. E neste mês de agosto, há alguns feriados programados para as próximas semanas. Se você está se perguntando quais são essas datas e como aproveitá-las, este artigo é para você!

No dia 26 de agosto, a cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, comemora 124 anos de existência. E é claro que essa data não passará em branco! O aniversário da cidade é um feriado municipal, então os moradores poderão aproveitar um dia de descanso e diversão.

Durante o feriado, algumas instituições terão o funcionamento modificado. As agências bancárias, por exemplo, estarão fechadas, mas os clientes poderão utilizar os caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento dos bancos. O Mercadão Municipal também terá horário reduzido, funcionando apenas até o meio-dia.

No entanto, shoppings, supermercados, hipermercados e serviços essenciais, como saúde e segurança, não serão afetados pelo feriado. Portanto, você poderá aproveitar o aniversário de Campo Grande para fazer compras, ir ao cinema, passear nos parques e desfrutar de todas as atrações que a cidade oferece.

Feriados em Itararé e Tupi Paulista: Celebrações municipais

Além do feriado em Campo Grande, também há duas cidades que terão datas comemorativas no final de agosto. Itararé, localizada em São Paulo, celebrará seus 130 anos de existência no dia 28. E Tupi Paulista, também em São Paulo, comemorará seu aniversário de 82 anos na mesma data.

Durante esses feriados municipais, os trabalhadores terão ponto facultativo, o que significa que poderão aproveitar um dia de folga para descansar ou participar das festividades. Em Itararé, haverá um tradicional desfile cívico, com a participação de escolas, batalhões da Polícia Militar e Rodoviária, entre outros órgãos públicos.

Já em Tupi Paulista, a festa Celebre Tupi será realizada nos dias 25, 26 e 27, antecedendo o feriado municipal. O evento contará com shows da banda Raimundos, do cantor Daniel e de outros artistas locais. Será uma ótima oportunidade para curtir boa música e se divertir com amigos e familiares.

Planeje e aproveite as comemorações!



Agora que você já sabe quais são os feriados programados para o final deste mês de agosto, é hora de planejar como aproveitar essas datas comemorativas. Separamos algumas dicas para você curtir ao máximo os feriados em Campo Grande, Itararé e Tupi Paulista:

Faça um passeio turístico: Aproveite o feriado em Campo Grande para conhecer os pontos turísticos da cidade, como o Parque das Nações Indígenas, o Mercadão Municipal e o Museu das Culturas Dom Bosco. Em Itararé, visite o Parque das Águas e a Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo. Em Tupi Paulista, não deixe de conhecer a Praça da Matriz e o Parque Ecológico. Pratique atividades ao ar livre: Aproveite o feriado para se conectar com a natureza. Faça uma caminhada ou passeio de bicicleta em um dos parques da cidade, faça um piquenique em família ou reúna os amigos para um jogo de futebol. Desfrute da gastronomia local: Experimente a culinária típica de cada cidade. Em Campo Grande, prove pratos como o sobá, a sopa paraguaia e o arroz carreteiro. Em Itararé, não deixe de provar o tradicional pastel de Itararé. E em Tupi Paulista, saboreie os pratos da cozinha caipira. Explore a cultura local: Aproveite o feriado para conhecer a cultura das cidades. Visite museus, galerias de arte ou participe de eventos culturais que estejam acontecendo durante o feriado. Descanse e relaxe: Aproveite o feriado para descansar, relaxar e recarregar as energias. Tire um tempo para ler um bom livro, assistir a um filme ou simplesmente ficar em casa descansando.

Agora que você já tem todas as informações sobre os feriados em agosto, é só aproveitar! Planeje suas atividades, convide amigos e familiares e celebre essas datas comemorativas de forma especial. Tenha um ótimo feriado!