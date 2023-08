Domingo German busca tratamento para álcool após confronto com Aaron Boone, dos Yankees

Po itcher Domingo German exibiu um comportamento agressivo na sede do clube na terça-feira, envolvendo-se em confrontos com outros membros do New York Yankees, incluindo virar móveis e quebrar uma TV.

Este incidente teria ocorrido antes de ele procurar tratamento para problemas relacionados ao abuso de álcool.

De acordo com o The Wall Street Journal, um alemão aparentemente embriagado teve discussões acaloradas com colegas de equipe e gerente Aaron Boone.

Posteriormente, ele tomou a iniciativa de se submeter ao tratamento e, consequentemente, foi colocado na lista restrita dos Yankees na quarta-feira.

A briga envolvida Alemão virar um sofá e danificar uma TV. Na tentativa de ajudá-lo a eliminar o álcool de seu sistema, ele foi confinado a uma sauna.

Depois disso, ele foi transferido para uma sala de cochilo da equipe sob a supervisão da segurança da equipe. No entanto, ainda não está claro quando ele saiu do Yankee Stadium.

alemão tinha anterior

Vale a pena notar que Alemão já havia cumprido uma suspensão de 81 jogos entre 2019 e 2020 devido a alegações de violência doméstica.

Atualmente, não há investigações em andamento da MLB sobre violência doméstica envolvendo alemães, de acordo com o SNY. Os Yankees administraram esta situação internamente.

Gerente geral dos Yankees Brian Cashman afirmou à mídia na quarta-feira que o alemão pode permanecer ausente até o final da temporada.

“É um problema muito sério que afeta muitas pessoas, infelizmente”, disse Cashman.

“Espero que as medidas que estão sendo tomadas hoje realmente o beneficiem pelo restante de sua vida, porque é um problema muito sério que você precisa enfrentar de frente.

“Espero que esses locais de tratamento sejam passos significativos para ajudá-lo a obter as ferramentas para resolvê-lo”.