Domingo German: De jogo perfeito a hospital por alcoolismo

On 29 de junho, arremessador dominicano domingo alemão conseguiu um ‘jogo perfeito’ no Yankees‘ 0-11 vitória sobre o Atletismo em Oakland. Aconteceu apenas 24 vezes em MLBhistória contada. Isso não acontecia nos últimos 11 anos. O alemão, polêmico por um passado repleto de sanções e polêmicas, tocou o céu.

Naquela mesma noite em San Francisco, seus companheiros o convidaram para um drinque no hotel, mas ele se retirou para o quarto para falar com familiares ao telefone. Ele sabia que a tentação vivia lá embaixo. Os Yankees acabam de anunciar que o alemão vai perder toda a temporada depois de concordar em se submeter voluntariamente a um programa de reabilitação para alcoolismo. Ele terá que se internar em um hospital.

A linha tênue entre o sucesso e o fracasso, entre o céu e o inferno, tão difundida nos esportes profissionais americanos, ficou novamente evidente no Yankees‘ anúncio sempre exemplar. “O alemão lidou com o abuso de álcool no passado, mas agora ele teve uma situação mais recente, um problema sério.” Assim disse o gerente geral da franquia 27 vezes da World Series, Brian Cashman.

O alemão ficou mais famoso na competição pelas suspensões do que pelo jogo. Em maio desta temporada, ele havia sido suspenso por 10 jogos por uso de substância estranha, cola pela qual foi expulso de jogo contra o Blue Jays. Anteriormente, em 2020, ele foi suspenso por 81 jogos por violar as regras de violência doméstica.