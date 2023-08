DONA DA FIAT, JEEP, PEUGEOT e CITROEN anuncia NOVO CARRO ELÉTRICO NO BRASIL e +3 HÍBRIDOS

A Stellantis, conglomerado global que abriga marcas renomadas como Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep, fez um anúncio intrigante que promete agitar o mercado automotivo brasileiro. A empresa anunciou que está desenvolvendo três modelos híbridos e um novo carro elétrico no Brasil, que será introduzido no mercado a partir de 2024.

Desenvolvimento dos Veículos

O desenvolvimento desses novos veículos está ocorrendo no polo automotivo de Betim, em Minas Gerais. As inovações fazem parte do projeto de descarbonização da Stellantis, cujos objetivos incluem a redução de 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030 e a neutralização total dessas emissões até 2038.

Testadas em três plataformas distintas da empresa no Brasil, as novas tecnologias são compatíveis com as linhas de produção em Betim (MG), Porto Real (RJ) e Goiana (PE). O desenvolvimento desses modelos está a cargo do Tech Center da Stellantis na América do Sul.

Oportunidades para o Mercado Brasileiro

Antonio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul, declarou que essas novas tecnologias alavancam os recursos disponíveis no Brasil, como o etanol e a energia elétrica limpa. Ele vê isso como uma grande oportunidade para fortalecer a engenharia brasileira e a indústria nacional.

Detalhes Tecnológicos

Entre as inovações apresentadas, está a plataforma Bio-Hybrid, que combina energia térmica flexível e eletrificação. Esta tecnologia apresenta um novo dispositivo elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida.

Outra novidade é a plataforma Bio-Hybrid e-DCT, que conta com dois motores elétricos e uma bateria de lítio-íon de 48 volts que suporta o sistema. Há também a tecnologia Bio-Hybrid Plug-in, com uma bateria de lítio-íon de 380 volts e um motor elétrico que fornece energia diretamente às rodas do veículo.

Por último, mas certamente não menos importante, está a plataforma BEV, 100% elétrica, que é alimentada por um motor elétrico de alta tensão e uma bateria recarregável de 400 volts.



Você também pode gostar:

Conclusão

O anúncio do novo carro elétrico no Brasil e dos três modelos híbridos demonstra o compromisso da Stellantis em promover a mobilidade sustentável e reduzir o impacto ambiental. Esse movimento marca uma importante etapa na transição para um futuro de veículos mais ecológicos no Brasil.