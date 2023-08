Donald Trump diz que está se entregando quinta-feira às autoridades da Geórgia no caso RICO

Donald Trump diz que está se rendendo às autoridades da Geórgia na quinta-feira enquanto aponta para o promotor distrital que o está processando … depois que ela o acusou de extorsão por supostamente subverter a eleição de 2020.

O 45º presidente fez o anúncio no Truth Social na noite de segunda-feira e, ao fazê-lo, salpicou Fulton County DA Fan Willis com golpes pingando sarcasmo.

DT disse: “A promotora distrital falida do condado de Fulton (Atlanta), Fani Willis, insistiu em uma fiança de $ 200.000 de mim. Presumo, portanto, que ela pensou que eu era um risco de “voo” – eu voaria para longe, talvez para a Rússia, Rússia, Rússia, compartilhar uma suíte com cúpula de ouro com Vladimir, para nunca mais ser visto ou ouvido novamente.”

Trump também apontou que é famoso demais para fugir e se esconder, citando seu enorme jato com a etiqueta TRUMP como exemplo. DT encerrou sua diatribe com as queixas habituais sobre caça às bruxas e promotores de esquerda radicais

Getty Donald Trump indiciado em GA, enfrentando acusações de RICO por interferência nas eleições de 2020



Trump também recebeu ordens de não intimidar testemunhas e outras pessoas ligadas ao caso, incluindo o promotor público e outras autoridades. Este pode ser um território perigoso para Trump, que acha irresistível atacar seus inimigos.

Trump pode ter escolhido quinta-feira porque a rendição ocorreria horas depois do primeiro debate republicano – do qual ele estará ausente -, sequestrando as manchetes.

Como relatamos, Trump foi indiciado criminalmente na semana passada por um grande júri do condado de Fulton em 13 acusações de subversão eleitoral de 2020 sob a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas da Geórgia, também conhecida como RICO.

Dezoito outros réus também foram acusados ​​no extenso caso, incluindo o ex-advogado de DT Rudy Giuliani e chefe de gabinete Mark Meadows.

Trump também foi indiciado em três outras jurisdições por supostos crimes federais e estaduais envolvendo os distúrbios de 6 de janeiro, manuseio incorreto de documentos classificados e ganhando $ 130.000 Suborno pagamento para estrelas pornô Daniels Tempestuosos.

Apesar de todos os seus problemas legais, Trump ainda é o favorito republicano na corrida presidencial de 2024 e o provável candidato de seu partido, pelo menos por enquanto, de acordo com a maioria das pesquisas.