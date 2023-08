Donald Trump mostra foto policial e pede dinheiro na primeira postagem no Twitter em anos

Fvermes POTUS Donald Trump acessou o X, antigo Twitter, na noite de quinta-feira para compartilhar sua primeira postagem na plataforma de mídia social desde 8 de janeiro de 2021, quando foi banido por supostamente incitar seguidores a atacar o Congresso.

Elon Musk desbaniu Trump quando comprou o Twitter, mas “45” optou por não voltar, optando por postar em sua plataforma Truth Social, ou seja, até agora, no mesmo dia de sua prisão.

Donald Trump sendo recebido e festejado por líderes religiosos em Miami

Trump, de 77 anos, usou sua primeira postagem em anos para exibir a foto policial e pedir dinheiro aos seguidores, ou “doações”, conforme declarado no site vinculado ao tweet.

“Interferência eleitoral. Nunca se renda”, diz a legenda abaixo da foto de Trump em seu post.

Trump pagou fiança no início do dia depois de ter sido acusado de 13 crimes por tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020.

Donald Trump afirma inocência

Ele passou cerca de 20 minutos atrás das grades antes de pagar os US$ 200 mil para voltar para casa, mas sua luta está apenas começando.

“Hoje, na prisão notoriamente violenta do condado de Fulton, Geórgia, fui PRESO apesar de não ter cometido NENHUM CRIME”, diz o site de doações. “O povo americano sabe o que está acontecendo. O que aconteceu é uma farsa de justiça e de INTERFERÊNCIA ELEITORAL. A esquerda quer intimidar VOCÊ para que não vote em um forasteiro político que coloca o povo americano EM PRIMEIRO LUGAR. Mas hoje, entrei no ataque do leão. den com uma mensagem simples em nome de todo o nosso movimento: NUNCA RENDEREI A NOSSA MISSÃO DE SALVAR A AMÉRICA.

“Se você está mal por causa das pessoas sinistras que controlam nosso país neste momento, nem pense em doar! Mas se puder, por favor, faça uma contribuição para expulsar Crooked Joe Biden de Casa Branca e SALVAR A AMÉRICA durante este capítulo sombrio da história da nossa nação. Obrigado e que Deus o abençoe, Donald J. Trump.”

A contribuição irá para Comitê Conjunto de Arrecadação de Fundos Trump Save America. O site também oferece oportunidades de voluntariado.