Doncic entra no modo MVP para salvar a Eslovênia contra a Venezuela

Luka Doncic entrou no modo MVP para evitar uma surpresa na Eslovênia, já que seu talento conseguiu vencer a Venezuela (100-85) em sua estreia na Copa do Mundo.

Os centro-americanos, com cestas de três pontos, colocaram-nos em sérios apuros até meados do terceiro quarto (73-57) forçando Aleksander Sekulic contar com sua estrela, que marcou 37 pontos.

Ele registrou o primeiro triplo-duplo da história dos Campeonatos Mundiais.

Doncic teve que vestir o traje de super-herói cedo, o que é uma má notícia para um time da Eslovênia que depende do craque do Mavericks.

LAPRESSE

Venezuela apostou tudo em cestas de três pontos

A Venezuela apostou todas as suas opções nos arremessos de três pontos e, desde que os chutes entrassem, principalmente no primeiro tempo, tiveram chances de vencer uma Eslovênia incapaz de conter sua inspiração.

Os caribenhos venceram o primeiro quarto (31-33), creditando sensacionais 9/13 de três pontos (69%) com apenas dois arremessos de dois pontos.

Só assim conseguiram resistir ao início do Doncic furacão (14+3 nos primeiros 10 minutos).

No segundo quarto a eficiência de três pontos dos venezuelanos foi prejudicada (3/12) e Doncic (10 pontos e 24 ao intervalo), bem apoiado por Tobey, o seu único auxiliar até então, fez com que a Eslovénia fosse para o intervalo na frente, mas sofrendo (56-51, min 20).

LAPRESSE

Doncic e Tobey quebram a partida

No reinício Garly Sojoo melhor jogador da Venezuela com 16 pontos e 4/7 de três pontos, evitou primeiro a primeira explosão eslovena.

Mas seu time, agora sem o impulso dos três pontos, tornou-se um time mais fraco e não conseguiu conter o vendaval ofensivo que protagonizou Tobey e Doncic (78-63, min 30).

O treinador esloveno colocou então a sua estrela no banco, com o jogo já decidido, mas voltou, talvez para bater o recorde de pontos ou para tentar assinar o primeiro triplo-duplo da história dos Mundiais.

Resumo

Eslovénia 100 (31+25+22+22+22): Blaziz (4), Cebasek (3), Dimec (2), Doncic (37), Dragic (2), Glas (0), Hrovat (0), Nikolic (8), Prepelic (18), Bine Prepelic (5) , Samar (0), Tobey (21).

Venezuela 85 (33+18+12+22): Carrera (10), Chourio (5), Colmenares (6), Cubillan (3), Graterol (2), Materan (11), Ruiz (3), Sifontes (0), Sojo (16), Vargas (5), Zamora (12).