Dorian Thompson-Robinson brilha na vitória dos Browns sobre os Jets, ele é uma ameaça para Deshaun Watson?

Dorian Thompson-Robinson realmente roubou os holofotes como o marrons conquistou uma vitória por 21 a 16 sobre o Jatos de Nova Yorkno jogo anual Hall of Fame. “Fizemos alguns movimentos habilidosos lá fora”, treinador Kevin Stefanski comentou casualmente sobre o desempenho de Thompson-Robinson. O novato, convocado na quinta rodada pela UCLA, exibiu tanto o braço quanto a agilidade. “Ele fez um trabalho de pés bacana”, acrescentou Stefanski, destacando os momentos de destaque do novato em campo.

Durante o terceiro trimestre, Thompson-Robinson entrou no jogo para substituir Você tem que dizer. Ele prontamente orquestrou um touchdown magistral de 11 jogadas e 93 jardas, combinando perfeitamente suas proezas de passe e habilidades de corrida ágil para manter as correntes em movimento. A corrida culminou em um touchdown de 16 jardas de Demetric Felton Jr., onde o bloqueio crucial de Thompson-Robinson desempenhou um papel fundamental.

Para Thompson-Robinson, tudo se resumia ao instinto. “Estou apenas dando tudo de mim pelos meus companheiros de equipe”, explicou ele com indiferença. O jovem zagueiro quebrou seu bloqueio crucial: “Vi que Felt faria um cutback e li como o buraco estava se formando. Tudo o que ele precisava fazer era manobrar um cara na parte de trás, que por acaso era o canto. Então , pensei em entrar lá bem rápido.”

Mas a ação não parou por aí. No quarto período, Thompson-Robinson orquestrou outra impressionante corrida de nove jogadas e 78 jardas, culminando em um passe para touchdown de 22 jardas para Austin Watkins, levando os Browns a uma vantagem de 21-16.

Thompson foi muito eficaz no jogo de corrida

Analisando a jogada, Thompson-Robinson disse: “Foi uma jogada semelhante à que Kellen fez em suas primeiras investidas. Fiquei atento durante todo o primeiro tempo, captando os sinais da defesa e, quando a mesma oportunidade surgiu para mim , vi uma chance de manipular a segurança e o posicionamento do linebacker para criar uma abertura traseira. Acontece que deu um clique.

Não apenas um braço, Thompson-Robinson mostrou sua velocidade, correndo por 37 jardas em apenas cinco carregamentos. Seu jogo de passes também foi certeiro, completando 8 de 11 passes para um total de 82 jardas.

Após o jogo, o jovem zagueiro teve um momento especial ao se relacionar com um de seus ídolos, o veterano zagueiro dos Jets Aaron Rodgers. Os dois conversaram e se abraçaram em meio à multidão pós-jogo. Thompson-Robinson compartilhou: “Rodgers me disse que está observando minha jornada há algum tempo e como está orgulhoso de mim. Para formar essa conexão agora que estou na liga, é realmente algo especial.”