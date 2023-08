Dra Lúcia pode fortalecer projeto político de Antonino da Copaíba em Piaçabuçu

A ex-prefeita Dra Lúcia Marinho que também foi vice de Dalmo Jr em Piaçabuçu deve reforçar o projeto político de Antonino da Copaíba em sua pré-candidatura a prefeito do município ribeirinho no próximo pleito eleitoral de 2024. Em recente evento os dois participaram e a prosa sobre a conjuntura política local esteve no cardápio do encontro.

Com a candidatura abençoada pelo presidente da Casa Tavares Bastos, deputado Marcelo Victor (MDB), Antonino segue firme em seu projeto político, recebendo apoio de quem na última eleição municipal, apoiou Kayro Castro com quem ele fez dupla na disputa pelo Executivo.

O nome do ex-prefeito Dalmo Jr começa a ser citado com mais frequência nas rodas de conversa, principalmente quando da real possibilidade de Kayro ser candidato pelo PP, legenda do padrinho político de Dalmo Jr, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.