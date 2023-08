Drake aposta $ 250.000 em Nate Diaz para vencer Jake Paul: ‘Nunca posso apostar contra um irmão Diaz’

Nate Diaz pode ser um azarão em sua luta de boxe contra Jake Paul, mas ele tem pelo menos uma estrela do hip-hop ao seu lado.

Drake postou uma captura de tela de sua última aposta – uma enorme aposta de $ 250.000 feita em Diaz para vencer Paul na luta do evento principal de Dallas no sábado. Se ele ganhar a aposta com uma vitória de Diaz, Drake pode ganhar um enorme prêmio de $ 1 milhão com base nas probabilidades atuais.

“Jake é um cachorro, mas nunca posso apostar contra um irmão Diaz. Foi assim que fui criado ”, escreveu Drake em uma legenda em suas histórias no Instagram.

É claro que Drake se tornou sinônimo dessas grandes apostas em dinheiro que às vezes compensam e outras vezes custam ao rapper centenas de milhares de dólares.

A aposta de Drake vem apenas alguns meses depois que ele fez uma aposta ainda maior em Paul para nocautear Tommy Fury em sua luta em fevereiro. Naquela noite, Drake fez uma aposta de $ 400.000 em Paul, que acabou perdendo uma decisão dividida para Fury, que serviu como a primeira derrota em seu recorde profissional.

Na sequência, Paul abordou a aposta brincando que sua deficiência se deu por conta da “maldição de Drake” ao apostar em alguns lutadores, que acabam perdendo no final.

“$ 400.000 não é nada para ele”, disse Paul após sua luta. “Ele ganhou muito mais dinheiro apostando em mim antes, então provavelmente está empatado agora. Desculpe, Drake.

Parece que Drake optou por seguir o outro caminho desta vez e colocou seu dinheiro em Diaz, que permaneceu um azarão considerável para Paul desde que a luta foi anunciada pela primeira vez.