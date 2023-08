Drew Barrymore saiu correndo da entrevista enquanto fã sobe ao palco e exige falar

Reproduzir conteúdo de vídeo





Drew Barrymore foi levado para fora do palco durante uma recente entrevista com a cantora e atriz Renee Rap … enquanto um suposto perseguidor subia correndo ao palco, exigindo falar com ela.

Aqui está o acordo, Drew estava conversando com Reneé sobre o próximo álbum do cantor, “Snow Angel”, em um painel de 92NY na segunda-feira, quando o homem – que disse que é Chade Michael Busto – disse algo para chamar a atenção de Drew, mas sua reação positiva a ele desapareceu rapidamente.

Enquanto ele caminha até a frente do palco, ele diz: “Você sabe quem eu sou, preciso ver você em algum momento” enquanto está em Nova York. A segurança rapidamente o detém no palco e Reneé se aproxima para levar Drew para fora do palco.

O clipe está circulando online, e muitos estão aplaudindo Reneé por ter apoiado Drew, especialmente com a rapidez com que as coisas ficaram bizarras durante o painel. Não está claro se Drew já interagiu com ele antes disso … mas Busto faz parecer que ela está ciente dele.