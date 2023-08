Dua Lipa enfrenta outro processo: Produtor exige mais de US$ 20 milhões

Dua Lipa está enfrentando outro processo por causa de um de seus maiores sucessos: ‘Levitating’.

A cantora é uma das mais bem sucedidas do mundo, mas agora está sendo processada pelo produtor musical Bosco Kanté.

Uma reivindicação multimilionária de direitos autorais foi registrada em Los Angeles na segunda-feira, na qual Kante afirma Dua Lipa e o Warner Music Group usou ilegalmente uma gravação feita com seu talk box em remixes do single que foi um dos maiores sucessos de seu álbum de 2020, ‘Future Nostalgia’.

O que Kante está pedindo de Dua Lipa

Este é o terceiro processo Dua Lipa enfrentou o hit, sendo o último de Kante. Além disso, o produtor está reivindicando uma quantia enorme de Lipa: $ 2 milhões por danos, $ 20 milhões por lucros cessantes e mais pelos honorários de seus advogados.

No depoimento de Kante, ele diz que criou melodias e letras para sua parte e concordou com Dua Lipaprodutores de que eles não deveriam ser usados. Porém, no remix de ‘Levitating’ que Dua Lipa lançou com madonaesse pedido não foi seguido.

‘Levitating’ já gerou três ações judiciais de três pessoas diferentes pertencentes à indústria da música. A primeira foi da Artikal Sound System, que acusou o cantor de copiar sua faixa de reggae chamada ‘Live Your Life’, que viu a luz do dia em 2017. Esse processo acabou sendo arquivado.

A segunda foi dos compositores L. Russel Bown e Sandy Linzerquem disse que Dua Lipa e sua equipe plagiou os ritmos de ‘Wiggle and Giggle All Night’ de 1979 e ‘Don Diablo’ de 1980. O último é de Kante.