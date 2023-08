Duas apostas vencedoras foram feitas na mesma lotérica. Qual a chance disso acontecer?

A Mega-Sena é conhecida por seus prêmios milionários e pela emoção de tentar a sorte. Recentemente, um fato surpreendente ocorreu no concurso 2.620: duas apostas realizadas em Sinop, a 503 km de Cuiabá, levaram o incrível prêmio de R$ 29.058.128,28 cada. O mais surpreendente é que ambas as apostas foram feitas no mesmo local, a “Lotérica Sinop”. Esse fenômeno raro despertou a curiosidade de muitos, afinal, qual é a chance de algo assim acontecer?

A Matemática por Trás da Mega-Sena

Para entender a probabilidade de duas apostas vencedoras serem feitas no mesmo local, é importante compreender como funciona a Mega-Sena. No jogo, o apostador deve escolher de seis a vinte dezenas em um volante que contém um universo de 60 números disponíveis. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta. Uma aposta simples, com apenas seis números, custa R$ 5. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões.

Segundo o matemático Felipe Kurtz, o fato de ganhar na Mega-Sena já é algo difícil, devido às inúmeras possibilidades de preenchimento. A matemática chama isso de Combinação Simples, pois não há repetição de números sorteados e a ordem de preenchimento não é determinante. A probabilidade de duas apostas vencedoras serem feitas no mesmo local é ainda mais rara, aproximadamente 0,000000000000000038%.

Duas apostas da Mega-Sena sorteadas na mesma cidade

A cidade de Sinop, localizada no estado do Mato Grosso, foi palco desse incrível acontecimento. Com uma população de 196.067 habitantes, a cidade é resultado da política de ocupação da Amazônia Legal Brasileira, desenvolvida pelo Governo Federal na década de 1970. O nome Sinop deriva das letras iniciais da colonizadora que projetou a cidade: Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná.

A “Lotérica Sinop”, onde as duas apostas vencedoras foram feitas, despertou a atenção da gerente, que acredita que o prêmio tenha saído para a mesma pessoa. No entanto, como os funcionários não têm acesso à identidade dos clientes, ainda não se sabe quem foi o sortudo. O prêmio total do concurso 2.620 da Mega-Sena foi de R$ 116.232.513,11, dividido entre quatro ganhadores: dois de Sinop (MT), um de Fortaleza (CE) e outro de Uberaba (MG). Cada um levou para casa R$ 29.058.128,28.

Estratégias para Aumentar Suas Chances de Ganhar na Mega-Sena

Embora a probabilidade de ganhar na Mega-Sena seja baixa, existem algumas estratégias que podem aumentar suas chances de acerto. Aqui estão algumas delas:

1. Faça Bolões



Você também pode gostar:

Uma das estratégias mais populares para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena é participar de bolões. Nesse tipo de aposta, um grupo de pessoas se reúne e compra um maior número de bilhetes, dividindo os custos e também os possíveis prêmios. Dessa forma, é possível aumentar significativamente as chances de acertar as dezenas sorteadas.

2. Escolha Números Pares e Ímpares

Estudos mostram que a maioria dos sorteios da Mega-Sena apresenta uma distribuição equilibrada entre números pares e ímpares. Portanto, ao escolher suas dezenas, procure selecionar uma combinação de ambos os tipos. Essa estratégia pode aumentar suas chances de ganhar.

3. Utilize Números Que Saíram em Sorteios Anteriores

Embora cada sorteio seja independente e não haja garantia de repetição de números, alguns jogadores acreditam que certos números possuem uma maior probabilidade de serem sorteados novamente. Fazer uma análise dos números mais frequentes nos últimos sorteios e incluí-los em suas apostas pode ser uma estratégia interessante.

4. Evite Apostar em Sequências

Evite apostar em sequências de números, como 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas sequências são bastante populares entre os jogadores e, caso sejam sorteadas, o prêmio pode ser dividido entre muitas pessoas, resultando em um valor menor para cada ganhador. Opte por escolher números de forma mais aleatória, buscando aumentar suas chances de levar uma bolada sozinho.

5. Utilize a Surpresinha

Se você não tem ideia de quais números escolher, pode optar por utilizar a “Surpresinha“. Essa opção permite que o sistema escolha aleatoriamente as dezenas por você. Dessa forma, você evita escolher números com base em supertições ou preferências pessoais, aumentando a imprevisibilidade de suas apostas.