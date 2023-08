Duas clínicas estéticas de luxo são fechadas e brasileiros ficam em choque

Um “falso médico” que atuava em uma rede de clínicas de estética foi preso nesta terça-feira (15), no estado de Santa Catarina. De acordo com as informações da polícia, o homem é suspeito de comandar uma organização criminosa que atuava com venda de serviços irregulares de nutrição e de medicina.

Esta não é primeira vez que este mesmo cidadão está sendo investigado por crimes desta natureza. Informações oficiais da polícia dão conta de que ele já havia sido condenado pela atuação como um falso nutricionista no ano de 2019. Mas estava solto e seguia, segundo os agentes, praticando outros crimes.

Segundo as informações da polícia, o suspeito era dono de duas clínicas de luxo instaladas nas cidades de Balneário Camburiú e de Joinville. Nestes locais, o falso médico chegou a vender uma completa “transformação” aos clientes, com direito a serviços de nutrição e de emagrecimento.

O delegado regional Rafaello Ross confirmou para a imprensa que os serviços destas duas clínicas foram interrompidos em caráter temporário, e ainda não há um prazo para o retorno das atividades.

A operação

A Operação Venefica está sendo comandada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC), e está atuando contra práticas de adulteração de produtos medicinais. Entram também na mira a investigação de crimes como exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica, lavagem de capitais e organização criminosa.

Vale lembrar que para além de Santa Catarina, agentes da polícia realizaram outros cinco mandados de prisão preventiva e outros 50 mandados de busca e apreensão em cidades do Paraná e de São Paulo.

A justiça também acabou determinado o bloqueio imediato de bens como dinheiro e veículos dos investigados. Também há ordens para suspensão de perfis em redes sociais, e do fechamento de algumas farmácias de manipulação que poderiam estar envolvidas no esquema.

O que o falso médico fazia



De acordo com agentes da polícia civil, o suposto médico atuava encaminhando prescrições médicas falsificadas, além de atuar no processo de superfaturamento em vendas casadas de fórmulas que tinham sido feitas por ele, que não é médico de formação.

Segundo a polícia, o suspeito não entregava receitas médicas nas mãos dos clientes. Ele simplesmente entregava uma espécie de protocolo para que o cidadão comprasse um determinado produto exatamente em uma farmácia que ele desejasse.

Além disso, também há denúncias de medicamentos que estariam vencidos por não terem sido refrigerados corretamente.

Paralelamente, o suspeito mantinha um alto processo de divulgação das suas clínicas de luxo. Nas redes sociais de cada uma deles, existiam vários exemplos de pessoas que teriam se tratado com este falso médico e que teriam apresentado resultados satisfatórios. Mais de 110 clientes estavam agendados apenas para atendimento nesta terça-feira (15). Em um dos sites oficiais da clínica, há a ideia de que o suposto médico oferecia serviços como: coach comportamental;

consultoria online;

emagrecimento;

estética avançada;

exame de bioimpedância;

exame de biorressonância;

nutrição esportiva;

nutrição funcional. Ao menos até a publicação deste artigo, a defesa do acusado ainda não tinha se manifestado. Em caso de manifestação, esta matéria será atualizada. O suspeito segue preso. Cuidados Não está feliz com o seu corpo? Não há nada de errado em buscar ajuda médica e realizar procedimentos estéticos. Na grande maioria dos casos, profissionais sérios fazem bons trabalhos e os clientes saem satisfeitos. Mas é preciso ter muito cuidado na hora de escolher o local do seu procedimento, para evitar maiores complicações. Neste sentido, uma das dicas mais importantes é verificar se o médico responsável pelo estabelecimento é um dermatologista credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) ou um cirurgião plástico ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Outra dica muito importante é realizar uma pesquisa de preço sobre os procedimentos, e evitar escolher aqueles preços mais baixos. Quando o valor cobrado é muito mais baixo do que a média geral, é preciso desconfiar.