Dustin Poirier avalia as opções para o que vem depois da derrota no UFC 291, finalmente enfrentando Nate Diaz

Dustin Poirier não sabe exatamente o que vem a seguir, mas espera que seja Nate Diaz.

No UFC 291, Poirier perdeu sua revanche para Justin Gaethje por nocaute brutal com chute na cabeça no segundo round. A derrota foi difícil para Poirier engolir e levanta a questão sobre o que vem a seguir para o ex-campeão interino dos leves, algo que nem mesmo Poirier tem certeza.

“Ainda me sinto ótimo e posso competir com todos esses caras”, disse Poirier em A Hora do MMA. “Eu ainda amo o esporte e também o odeio, então apenas lido com isso. Todo dia é diferente. É como uma montanha-russa de emoções. Eu amo isso e eu odeio isso. Ele me deu tudo o que tenho, mas também me tirou muito tempo. Eu tenho que ser tão egoísta no que faço. Eu sinto falta de tantos aniversários. E não estou reclamando, porque me deu tudo o que tenho, mas para estar no mais alto nível, pelo menos para mim, tenho que ser tão egoísta e tão focado e me trancar, então perco muito tempo.

“Mas eu sou o Sr. Bounce Back. Nunca perdi duas lutas seguidas em 47 lutas. Acho que não posso ir embora com uma derrota. Mas também, não sei. Como eu disse na coletiva de imprensa, não sou melhor que esses caras, mas estou fazendo isso há muito tempo. Não quero lutar com um cara novo no UFC ou algo assim. Tem que significar algo para mim. Caso contrário, estou apenas lutando por lutar. Eu fiz isso toda a minha vida. Eu me adiantei fazendo isso. Eu me coloco em uma ótima posição. Tem que significar alguma coisa. Isso significava alguma coisa. Esta foi uma luta de legado. Isso é o que realmente dói.”

Dados seus parâmetros, não há muitos oponentes que façam sentido para Poirier imediatamente com 155 libras, e é por isso que alguns fãs sugeriram rapidamente que “The Diamond” subisse para o meio-médio como Rafael dos Anjos, Gilbert Burns e vários outros pesos leves fizeram antes dele. Mas Poirier diz que isso não é realmente uma opção.

“Isso é outra coisa. Claro que eu poderia fazer 170 porque eu ando mais pesado do que 170, mas todo mundo pensa que eu sou um peso leve enorme. Confie em mim, estou no tatame da American Top Team com um punhado de outros lutadores de 155 libras que pesam mais do que eu normalmente”, disse Poirier. “Fora do acampamento, aqui em Louisiana, se estou treinando algumas vezes por semana, estou em 170s. Estou acordando 178. Isso não é grande. Para a pessoa média pode parecer muito, mas hoje em dia, pesos leves no UFC, isso não é pesado. Acho que as pessoas se apegam a quando eu estava cortando para 145 e disse que cheguei a 190 algumas vezes. Não vejo 190s há seis, sete anos, por mais tempo que esteja no peso leve.”

Em vez disso, parece provável que Poirier esteja reservado para algum tempo de folga enquanto espera que uma luta se materialize que faça sentido. Um oponente que saltou para a frente é o único outro homem a ficar aquém em uma luta pelo título da BMF: Nate Diaz.

Poirier e Diaz têm uma história um com o outro e até foram escalados para lutar em uma luta que nunca se concretizou. Diaz está atualmente escalado para o ex-estrela do Disney Channel, Jake Paul, em 5 de agosto em Dallas, e Poirier não gosta de suas chances.

“Acho que ele pode ganhar. Eu só acho que ele é mais velho, não tão explosivo e tem estilo”, disse Poirier. “Sim, é estranho. Eu acho que o boxe dele funciona, e ele tem coisas boas que ele faz, mas para o boxe, em um ringue, contra um boxeador – não que Jake seja um boxeador incrível com ângulos e outras coisas, mas ele se dedicou ao ofício e eu sei que ele é jovem e forte e explosivo, e basta um tiro. Acho que Jake vai ganhar, mas posso estar errado. Se Nate o deixa cansado, Jake dá um soco em si mesmo, todos nós sabemos que Nate tem um tanque de gasolina. Então veremos.

“Eu não acho que Nate tem o poder de colocar Jake [out]. Jake é grande, cara. Jake é grande comparado a Nathan. Luvas de boxe, aquele estilo pitty-pat, acho que vai ser difícil prender Jake.”

Se Diaz ficar aquém de Paul, isso pode abrir a porta para o tão esperado confronto Poirier-Diaz. Afinal, quando optou por deixar o UFC no ano passado, Diaz disse especificamente que voltaria à organização após seguir seus planos de boxe. E se isso acontecer, Poirier receberia de bom grado o nativo de Stockton de volta à jaula.

“Ele não pode ficar com a perna alta, certo? Como um chute alto ou nada? Tudo bem, eu aceito essa luta”, brincou Poirier. “Vamos foder. Eu não estou perseguindo isso. É engraçado porque você é a terceira pessoa na última semana a mencionar o nome dele e ele nem está na organização. Isso seria bom.