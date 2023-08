Dwayne ‘The Rock’ Johnson presenteia o lutador do UFC Themba Gorimbo com nova casa após se inspirar em sua história

O lutador do UFC Themba Gorimbo não vai mais dormir em um sofá no fundo de sua academia depois que Dwayne “The Rock” Johnson o presenteou com uma nova casa em Miami.

Johnson postou um vídeo mostrando o encontro emocionante que teve com Gorimbo durante uma visita surpresa depois que o ator e o lutador interagiram nas redes sociais. A reunião aconteceu depois que Gorimbo revelou que estava com menos de $ 7 em sua conta bancária antes de obter sua primeira vitória no UFC Vegas 73, o que chamou a atenção de Johnson.

Após sua vitória sobre Takashi Sato no UFC Vegas 73, Gorimbo anunciou planos de leiloar seu kit de luta para ajudar a financiar a construção de um poço de água em sua vila natal no Zimbábue, em vez de investir o dinheiro em sua própria carreira.

“Fiquei mais feliz levantando aquele dinheiro do que depois da minha vitória”, disse Gorimbo ao MMA Fighting. “Quando cheguei em casa de onde venho e ajudo essas pessoas a construir esse poço e ajudei essas crianças a pagar o material escolar, não tenho direito. Não quero voltar para poder dizer ‘eu ajudei vocês’. Não quero ver isso nunca mais, mas essa felicidade só pode me ajudar. Se eu ajudo, me sinto tão bem, e quando me sinto tão bem, sou perigoso [in MMA].”

O gesto comoveu Johnson, que perseguiu seus próprios sonhos depois de ter apenas US $ 7 em sua conta bancária, que acabou servindo como o nome de sua empresa, a Seven Bucks Productions.

“Tenho que dizer a você, sua história me emocionou”, disse Johnson a Gorimbo durante o primeiro encontro cara a cara. “Quando descobri que você tinha $ 7 em sua conta bancária, sei como é. Eu estava aqui em Miami quando tinha $ 7, mas também você ganha sua segunda luta, depois vende seu kit de luta, compra um poço de água para sua aldeia no Zimbábue para que seu povo possa ter água limpa.

“Porque você poderia ter pegado aquele dinheiro e colocado em um carro, em um apartamento, mas não o fez. Você cuidou do seu povo, e isso diz exatamente quem você é, e é por isso que voei até aqui. Só para olhar nos seus olhos e dizer, eu te protejo.

Bem-vindo a casa @TheAnswerMMA

Você e sua família aproveitem sua nova casa irmão.

As luzes estão acesas.

As contas são pagas.

Mantenha sua lista de “Meus motivos” por perto, continue cuidando do seu pessoal e estou honrado em desempenhar um papel muito, muito pequeno em sua jornada de $ 7 dólares.

$ 7 dólares.

Eu estive lá… pic.twitter.com/rSyC7EiD5I — Dwayne Johnson (@TheRock) 3 de agosto de 2023

A interação não parou por aí, pois Johnson viu onde Gorimbo dormia em um sofá cercado por bagagens e uma placa inspiradora feita para lembrar o veterano de 32 anos pelo que ele estava lutando. Johnson então dirigiu com Gorimbo que terminou em uma casa que o famoso astro da WWE comprou para ele, onde Gorimbo agora pode residir enquanto continua seu treinamento em Miami.

“Eu queria olhar nos seus olhos e dizer-lhe bem-vindo ao lar”, disse Johnson ao entregar as chaves a um emocionado Gorimbo.

Gorimbo tinha lágrimas nos olhos ao fazer um tour por sua nova casa, dizendo a Johnson que usaria esse presente como uma forma de ajudar a continuar retribuindo à sua aldeia natal na África.

“Porque você me deu esta casa, eu deveria conseguir uma casa para vir aqui”, explicou Gorimbo. “O dinheiro que ia usar para a casa, vou fazer outro furo na minha aldeia agora quando aterrar em África.”

Gorimbo, que possui um recorde de 1-1 no UFC, também prometeu deixar Johnson orgulhoso enquanto continua sua carreira, com grandes esperanças de causar um impacto ainda maior no futuro.

“Vou me tornar um campeão”, disse Gorimbo. “Confie em mim.”