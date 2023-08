DWCS Temporada 7, resultados da semana 1: 5 contratos concedidos, Tom Nolan brilha com nocaute

Todos os cinco vencedores da 7ª temporada da DWCS, semana 1, ganharam contratos com o UFC, mas um vencedor se destacou em particular.

O australiano Tom Nolan deu um nocaute de destaque em sua performance e, assim, colocou-se à frente do resto dos vencedores, que foram todos para o placar em episódios de entretenimento flutuante.

DWCS Season 7, Week 1 aconteceu no UFC APEX em Las Vegas e foi ao ar na ESPN +. Abaixo está um resumo completo das lutas.

Destaque do Kickboxing, Almeida surpreende com grappling

Cesar Almeida foi dono de vários títulos de kickboxing e uma vitória sobre o ex-campeão dos médios do UFC Alex Pereira. Então é claro que seu adversário, Lucas Fernando, o levou direto para a lona.

Onde Almeida surpreendeu foi no que aconteceu a seguir: ele se levantou. E ele continuou negando a queda, invertendo a posição e até encontrando seu caminho para uma posição dominante que ganhou 10-8 pontos no segundo round. No final do frame do meio, ele estava batendo em um Fernando miserável, que estava preso em um triângulo invertido e fazendo chutes pesados ​​por baixo.

Fernando aproveitou a oportunidade para chegar à primeira posição em um deslize de Almeida, mas nem essa vantagem seria aproveitada quando Almeida se recuperou e continuou a dominar a ação. O ex-kickboxer conquistou 30 a 26, 29 a 28 e 29 a 27 na decisão unânime.

Nolan engoma o graduado que fala mal

Aparentemente, Bogdan Grad estava falando mal de Tom Nolan antes da luta. Isso saiu pela culatra massivamente.

O Nolan 6-3 habilmente usou sua altura e alcance para amaciar a barriga de Grad. Então ele entrou para acertar um gancho de esquerda que mandou seu oponente para a tela. Após o contato, Grad acordou. Em seguida, outra esquerda acertou sua mandíbula e ele foi eliminado em 1:23 do primeiro round.

Machado vence soneca peso pesado

Caio Machado armou paralisação no placar (30 a 27 a 3), mas só porque seu adversário, Kevin Szafalrski, deu check antes mesmo da decisão ser lida.

O fracasso de Szafalrski foi tão completo que estragou a vitória de Machado. Depois, o brasileiro comemorou como se tivesse conquistado um contrato, que assim como seu adversário o havia escapado na 6ª temporada devido a complicações fora da jaula.

O problema é que Machado não fez um verdadeiro teste de suas habilidades. Szafalrski tentou pressioná-lo contra a gaiola, mas não fez nada com a posição. Ao longo de três rodadas, golpes significativos permaneceram na casa dos dois dígitos para o peso pesado polonês, cujo currículo relatado incluiu um longo período de treinamento com Jon Jones. Foi, na melhor das hipóteses, uma luta regional de pesos-pesados ​​do MMA, o que nunca foi bom para quem quer dar o salto.

Emocionante Talbott nega que o veterinário da DWCS, Cortez Jr.

A pressão implacável de Payton Talbott para frente inicialmente deu a Reyes Cortez Jr. Quando nenhum dos chutes de Reyes Cortez Jr. freou o inabalável Talbott, as coisas começaram a piorar às pressas para o irmão do peso mosca do UFC Tracey Cortez.

No final do segundo, Cortez Jr. estava cortado, sangrando e exausto, vítima de dezenas de socos e chutes. Talbott, que se emocionou com uma possível queda, rapidamente quebrou o ataque de Cortez Jr. no terceiro e continuou a punir até que um chute errante deu a ele uma pausa muito necessária. Por sua pausa, ele recebeu várias joelhadas rígidas enquanto atirava para quedas. Ele nunca conseguiu um, e Talbott o derrotou até o sino final. A segunda tentativa de Cortez Jr. em um contrato com o UFC vacilou, e Talbott levou para casa três pontuações de 29-28.

Mãos pesadas ganham guerra para Borjas

Depois de provar a mão direita de Kevin Borjas, o protegido de Marlon Moraes, Victor Dias, priorizou executar um ataque agarrado ao estilo de Khabib Nurmagomedov. Ele inicialmente teve sucesso com isso, pelo menos até Borjas trabalhar seu anti-wrestling e ter mais tempo para praticar aquele soco poderoso – e um doce gancho de esquerda no estômago.

Nos dois rounds seguintes, Borjas treinou bastante em pé com Dias, que estava exausto no Round 3 e acertando chutes selvagens que o deixaram um alvo fácil. Com todo o estrago feito por Lima, do Peru, o nativo Borjas, a decisão unânime (por 29 a 28) foi certa.

Resultados completos da Temporada 7, Semana 1 do DWCS:

César Almeida def. Lucas Fernando por decisão unânime (30-26, 29-28, 29-27)

Tom Nolan venceu. Bogdan Grad por nocaute (socos) – Round 1, 1:23

Caio Machado def. Kevin Szafalrski por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Payton Talbot derrotou. Reis Cortez Jr. por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Kevin Borjas def. Victor Dias por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)