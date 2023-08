Dwyane Wade fornece detalhes sobre sua possível entrada na política

Salgo que sempre chama a atenção é celebridades ameaçando entrar no mundo da política.

Vemos essas pessoas através de uma certa lente, sejam seus esforços esportivos, sua carreira de ator ou a música que eles criam.

Um dos últimos nomes do mundo das celebridades a possivelmente entrar na política de Dwyane Wadeo ex-armador do basquete.

Sua indução no Hall da Fama do Basquete Memorial Naismith foi uma grande honra neste fim de semana, mas ele está tentando fazer uma mudança séria no país em que cresceu.

A entrada de Wade na política

Foi relatado em maio que os doadores democratas na Flórida viam Wade como um de seus candidatos dos sonhos para assumir o cargo. republicano Rick Scott para a cadeira no Senado do Estado da Flórida em 2024.

Wade estava conversando com o New York Times recentemente e confirmou que havia sido vagamente abordado pelo partido para entrar na política no estado onde é extremamente popular.

“Quero dizer, é apenas uma conversa. ‘Ei, você seria bom para’, ‘Ei, podemos vê-lo’, ‘Adoraríamos ter você'”, disse Wade.

“São coisas pelas quais sou apaixonado, sobre as quais falarei e falarei. E, portanto, não jogo os jogos políticos. Não sei muito sobre isso.

“Mas também entendo que tenho um papel como cidadão americano e como pessoa conhecida para poder destacar e falar sobre coisas que outras pessoas podem não conseguir porque não têm a oportunidade de fazer isso.”