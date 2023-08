Dwyane Wade lança festa HOF e se apresenta no palco com o rapper Lil Wayne

calor de Miami lenda Dwyane Wade foi introduzido no Hall da Fama do Basquete Memorial Naismith no sábado e deu uma grande festa mais tarde naquela noite, que incluiu uma apresentação com o rapper Lil Wayne.

Wade, 41, se apresentou no palco com o ícone do hip hop e fez questão de tirar uma foto com ele. as três vezes NBA campeão chamou o momento de um sonho tornado realidade.

“Um sonho de infância realizado”, Wade legendou o post.

Estrela aposentada da NBA Tracy McGrady e Indiana Pacers guarda Tyrese Haliburton estavam entre os jogadores para parabenizar Wade em sua seção de comentários.

Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelcepor sua vez, foi um dos muitos atletas a curtir o post.

Discurso de Dwyane Wade HOF

Wade, juntamente com Pau Gasol, Tony Parker, Dirk Nowitzki e Gregg Popovichderam seus discursos no HOF no sábado.

“Estou neste palco porque minha crença sempre foi mais forte do que qualquer dúvida”, disse Wade. “Então, para todos os hoopers, espero que levem isso a sério. Saibam que nunca é sobre seus contratempos, é como você reage.

“Os golpes que você leva são poucos, as limitações que as pessoas colocam em você são na verdade uma inspiração. Ninguém que vem da comunidade que eu tenho deixou um legado digno de ser lembrado.”

Wade encerrou o discurso emocionado convidando o pai ao palco para agradecê-lo por tudo o que fez.