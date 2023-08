Dylan Mulvaney encerra discurso de aceitação no Streamy Awards com piada sobre cerveja

Dylan Mulvaney ganho Criador de Breakouts no Prêmios Streamy 2023 na noite de domingo no Fairmont Century Plaza em Los Angeles e terminou seu discurso de aceitação aparentemente zombando do Botão de luz situação.

Mulvaney, 26, falou sobre como ela ainda está recebendo reações negativas pela provação da Bud Light que a colocou sob os holofotes. Os conservadores não ficaram felizes quando a cervejaria enviou à estrela transgênero da mídia social uma lata personalizada.

Drew Barrymore se ajoelha diante da polêmica estrela trans Dylan Mulvaney na TV

Durante seu discurso de aceitação, Mulvaney disse que está vivendo uma vida ótima, exceto por toda a “transfobia e ódio” que as personalidades de direita ainda perpetuam.

“Estou realmente chocado porque pensei que o único prêmio que ganharia talvez fosse um Prêmio Tony mas agora sou uma garota de teatro musical com Streamy”, disse Mulvaney ao receber o prêmio. “532 dias atrás, fiz um vídeo de estreia que se transformou em meu ‘Dias de infância‘ série, e minha vida mudou para melhor.

“Mas, por outro lado, também tem havido uma quantidade extrema de transfobia e ódio, e sei que minha comunidade está sentindo isso”.

Dylan Mulvaney trolla Bud Light

Mulvaney foi aplaudida de pé no 13º Streamy Awards anual ao pedir aliados “para apoiar as pessoas trans publicamente e com orgulho”.

“Vou tomar uma cerveja”, disse Mulvany enquanto saía do palco.

Os conservadores pararam de comprar a Bud Light depois que a situação de Mulvaney e a cervejaria lhe deram as costas.

Alguns acreditam que foi um golpe contra todos aqueles que a atacaram por algo tão trivial como uma lata de cerveja, mas também contra Bud Light, que Mulvaney até condenou em meio ao ódio. Ela nunca mencionou o nome da empresa durante o discurso de aceitação.