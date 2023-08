É HOJE! FGTS Digital é oficialmente INICIADO e diversos benefícios são oferecidos; Confira!

Após dedicados meses de estudos e meticuloso planejamento, uma empolgante inovação está prestes a ser introduzida, direcionada ao âmbito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir deste sábado, dia 19, dá-se o início ao lançamento do inovador sistema FGTS Digital.

Mas, é importante pontuar que, nesse estágio inicial, o Governo Federal empreenderá uma série de testes com essa nova plataforma.

Portanto, a partir desta data, o Ministério do Trabalho e Emprego iniciará a etapa de experimentação do FGTS Digital, um sistema revolucionário destinado a substituir o atual modelo de transmissão de informações aos empregados, como praticado pelas empresas até então.

Assim, a plena implementação da plataforma está programada para janeiro de 2024, prometendo efetuar avanços de grande relevância no procedimento de cumprimento das obrigações ligadas ao Fundo.

Enfim, o advento dessa ferramenta surge como a solução para proporcionar um serviço digital descomplicado e ágil aos empregadores, algo que, por vezes, é negligenciado devido à complexidade vigente no sistema atual.

Com essa inovação, busca-se eliminar tais barreiras, viabilizando uma experiência mais fluida e eficiente para todos os envolvidos.

Quais são os principais benefícios da implementação do FGTS Digital?

Quais são os principais benefícios da implementação do FGTS Digital?

Conforme divulgado pelo Ministério, a adoção do FGTS Digital acarretará uma série de vantagens significativas. Isso tanto para as empresas quanto para os trabalhadores envolvidos. Entre os benefícios proeminentes destacam-se os seguintes:



Simplificação de Processos e Redução de Encargos: A implementação do novo formato visa eliminar os entraves burocráticos e os custos suplementares associados ao processo atual. Isso proporcionará um ambiente mais propício para a operação das empresas, ao mesmo tempo que alivia a carga financeira e administrativa que recai sobre elas;

Economia Financeira: Uma das consequências diretas da nova abordagem é a diminuição dos custos operacionais. A simplificação dos procedimentos e a eliminação de requisitos desnecessários resultarão em economias substanciais para as organizações, permitindo que esses recursos sejam direcionados para outros investimentos e atividades essenciais;

Transformação Digital e Eficiência Processual: A digitalização dos serviços é um pilar central do novo modelo. Com a agilidade e automação incorporadas aos procedimentos, espera-se que haja uma melhoria notável na eficiência dos processos. A capacidade de realizar ações de forma eletrônica e instantânea agilizará a interação entre as partes envolvidas, beneficiando tanto empregadores quanto funcionários.

Observação

Vale pontuar que assim que, esses benefícios são intrinsecamente ligados à integração dos dados do eSocial, que desempenhará um papel central na modernização dos procedimentos.

Afinal, a capacidade do FGTS Digital de utilizar os dados existentes permitirá reduzir substancialmente o tempo que os empregadores gastam no preenchimento das informações do Fundo de Garantia.

Para se ter uma ideia, estima-se que, atualmente, os empregadores dediquem cerca de 34 horas por mês a essa tarefa.

Dessa forma, com a implementação do FGTS Digital, é esperado que esse tempo seja reduzido para aproximadamente 25 horas, liberando mais tempo para as atividades principais das empresas.

Mudanças com o FGTS Digital

A partir da implementação do FGTS Digital, uma mudança relevante ocorre no prazo de recolhimento, que passa a ser válido até o vigésimo dia do mês subsequente à competência, para os eventos geradores a partir da data de início dessa nova modalidade.

Logo, empregadores devem estar plenamente cientes do momento em que essa transição entrará em vigor. Como parte desse processo, é fundamental que adaptem seus procedimentos internos, fluxos operacionais e sistemas para se ajustarem à nova data de vencimento.

Ademais, para fatos geradores ocorridos antes da implementação do FGTS Digital, os empregadores devem continuar a cumprir suas obrigações da maneira atual, fazendo os recolhimentos através do Sistema Conectividade da Caixa.

Somente os valores devidos a partir do lançamento do novo sistema devem ser efetuados via plataforma.

O recolhimento dos montantes devidos ao Fundo será efetuado por meio do sistema Pix, utilizando um QR Code que será gerado no boleto.

Por esse motivo, as empresas precisam garantir que seus sistemas bancários estejam preparados para viabilizar esse meio de pagamento. Além disso, é essencial estarem atentas aos limites estabelecidos para transações via Pix.

A plataforma do FGTS Digital será alimentada com informações transmitidas por meio do ambiente do eSocial. Como resultado, o cálculo do valor do benefício terá como base os dados fornecidos pelos empregadores através desse sistema.

Há também a necessidade de prestar atenção especial a detalhes como:

Dados de lotação dos funcionários;

Tipos de débito, seja ele mensal ou rescisório;

Eventos de remuneração, que abrangem as rubricas que incidem sobre os valores.

Dessa forma, a transição para o FGTS Digital demanda uma atenção cuidadosa e uma adaptação proativa por parte dos empregadores, garantindo assim o cumprimento adequado das novas obrigações e a utilização eficiente das novas funcionalidades oferecidas por esse sistema modernizado.