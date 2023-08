É hora de voltar a Usar Máscaras devido à nova variante Altamente Mutante do Coronavírus, alertam cientistas

A pandemia da Covid-19 continua a nos surpreender com novas variantes do coronavírus surgindo em diferentes partes do mundo. Recentemente, cientistas na Inglaterra têm alertado sobre uma nova subcepa altamente mutante, conhecida como ‘BA.6’, que está causando preocupação e levando especialistas a recomendar o retorno ao uso de máscaras como medida de proteção. Neste artigo, exploraremos os detalhes desta nova subcepa e a importância do uso de máscaras na prevenção da disseminação do vírus.

A Descoberta da Subcepa ‘BA.6’

A subcepa ‘BA.6’ foi inicialmente identificada em dois países, Dinamarca e Israel, e tem chamado a atenção dos cientistas devido a seu nível alarmante de mutação. Embora ainda não tenha sido formalmente nomeada, essa nova variante já desperta temores de um cenário sombrio na batalha contra o coronavírus. A especialista em saúde primária da Universidade de Oxford, Trisha Greenhalgh, expressou sua preocupação nas redes sociais, afirmando que é hora de usar máscaras novamente.

“Meus vários grupos de WhatsApp de ciência estão fervilhando. Clipes e diagramas de linhagem genética voando para frente e para trás. Eu entendo pouco do detalhe, mas parece que é mais uma vez hora de usar máscaras.” – Trisha Greenhalgh, especialista em saúde primária da Universidade de Oxford.

Características da Subcepa ‘BA.6’

A professora Christina Pagel, matemática da University College London, membro do grupo Independent SAGE, destaca que ainda é cedo para uma avaliação precisa, mas reconhece que a subcepa ‘BA.6’ possui muitas mutações novas, o que a diferencia das cepas anteriores do Omicron. Essa característica torna a nova variante potencialmente mais capaz de causar uma grande onda de contágio. É importante compreender as diferenças dessa subcepa em relação às cepas anteriores para tomar as medidas adequadas de prevenção.

A Importância do Uso de Máscaras

Diante da emergência da subcepa ‘BA.6’ e seu alto grau de mutação, especialistas têm enfatizado a necessidade de voltarmos a utilizar máscaras como uma medida eficaz de proteção contra a disseminação do vírus. As máscaras desempenham um papel crucial na prevenção da transmissão do coronavírus, principalmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas.

Eficácia das Máscaras na Prevenção da Covid-19

Estudos científicos têm demonstrado consistentemente que o uso de máscaras é eficaz na redução da propagação do vírus. As máscaras atuam como uma barreira física, impedindo que as gotículas respiratórias infectadas se espalhem pelo ar e sejam inaladas por outras pessoas. O uso adequado de máscaras pode reduzir significativamente o risco de contágio, protegendo tanto o usuário quanto as pessoas ao seu redor.



Recomendações para o Uso de Máscaras

Para obter a máxima eficácia no uso de máscaras, é importante seguir algumas recomendações:

Escolha uma máscara de qualidade, preferencialmente do tipo N95 ou PFF2, que oferecem maior filtragem de partículas virais. Certifique-se de que a máscara cubra completamente o nariz e a boca, ajustando-a corretamente ao rosto. Evite tocar na máscara durante o uso e, se for necessário ajustá-la, faça-o apenas tocando nas alças ou laterais. Substitua a máscara assim que estiver úmida ou a cada 4 horas, em caso de uso prolongado. Lave as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel antes de colocar ou retirar a máscara.

Medidas Adicionais de Prevenção

Além do uso de máscaras, outras medidas também são essenciais na prevenção da propagação do coronavírus. Recomenda-se:

Manter o distanciamento social de pelo menos 1 metro entre as pessoas.

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

Utilizar álcool em gel quando não for possível lavar as mãos.

Evitar aglomerações em locais fechados.

Realizar a ventilação adequada dos ambientes.