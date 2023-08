E-mail do Yahoo adere ao sistema de IA do GOOGLE

O Yahoo é uma das empresas que está apostando em recursos de inteligência artificial generativa para aprimorar o seu serviço de e-mail. Com base no Google Cloud AI, a companhia está desenvolvendo soluções que inicialmente estavam sendo testadas exclusivamente com usuários iOS. No entanto, agora essas funcionalidades também estão disponíveis para a versão web da plataforma.

Economize em suas compras com o Shopping Saver

Uma das principais novidades é a introdução do chamado Shopping Saver, uma ferramenta que visa ajudar os consumidores a economizar em suas compras. O Shopping Saver busca por vale-presentes ou cupons de desconto, permitindo que os usuários encontrem as melhores ofertas disponíveis.

Essa funcionalidade tem sido enfatizada por Josh Jacobson, vice-presidente sênior e gerente geral do Yahoo Mail, que destaca que mais da metade dos adultos nos Estados Unidos possui pelo menos um cupom não utilizado. Com o Shopping Saver, a economia está ao alcance de todos.

Pesquisa aprimorada com IA

Outra melhoria trazida pela inteligência artificial generativa é aprimoramento das ferramentas de pesquisa. Agora, os usuários podem encontrar resultados com maior precisão, apenas utilizando palavras-chave ou fazendo perguntas específicas para localizar mensagens antigas. Essa funcionalidade agiliza o processo de busca e facilita a organização do conteúdo no cliente de e-mail.

Escrevendo mensagens com facilidade

Além disso, o serviço de e-mail do Yahoo também está incorporando recursos que auxiliam na redação de mensagens. Embora essa função não seja inédita, é interessante observar o uso dessa tecnologia para escolher o tom da mensagem e fornecer um resumo com as informações mais importantes.

Com essas ferramentas, os usuários podem se comunicar de forma mais eficiente e efetiva, garantindo que suas mensagens sejam claras e assertivas.



Você também pode gostar:

Testes disponíveis para usuários nos EUA

Se você está nos Estados Unidos e deseja conferir em primeira mão todas essas novidades, as inscrições para participar dos testes estão disponíveis por meio deste link. Aproveite essa oportunidade exclusiva para experimentar os recursos de inteligência artificial generativa do Yahoo Mail.

A iniciativa da Samsung

Vale mencionar também a iniciativa da Samsung de lançar sua própria inteligência artificial generativa. Com a crescente demanda por recursos avançados de IA, é interessante observar como empresas renomadas estão investindo nessa tecnologia para aprimorar seus serviços e oferecer uma experiência ainda melhor para os usuários.

Ademais, o Yahoo Mail está se destacando ao incorporar recursos de inteligência artificial generativa em seu serviço de e-mail. Com o apoio do Google Cloud AI, a empresa está desenvolvendo soluções que permitem aos usuários economizar em suas compras, melhorar a pesquisa por mensagens antigas e facilitar a redação de e-mails.

Se você está nos Estados Unidos, não perca a oportunidade de participar dos testes e experimentar essas inovações em primeira mão. A inteligência artificial generativa está revolucionando a forma como interagimos com o e-mail, tornando-o mais inteligente e eficiente.