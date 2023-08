É mais vantajoso comprar IPHONE 14 fora do Brasil? Confira lista de países que compensam mais

O lançamento do iPhone 15 está se aproximando e as expectativas estão cada vez mais altas. Setembro é o mês tradicional dos lançamentos da Apple, e muitas pessoas estão se perguntando se ainda vale a pena comprar o produto fora do Brasil.

Há rumores de que o novo modelo, o iPhone 15, será o mais caro até agora, com preços a partir de R$ 5.000. Com o dólar chegando perto de R$ 5 e o euro a R$ 5,36, será que realmente vale a pena investir nesse aparelho?

O custo do iPhone no Brasil

O modelo mais básico do iPhone 14, que é a versão mais recente lançada em setembro do ano passado, chegou ao Brasil com preços a partir de R$ 7.000. No entanto, atualmente já é possível encontrá-lo por R$ 4.900 em algumas varejistas como FastShop e Casas Bahia.

Segundo o coordenador do MBA de Gestão Financeira da FGV, Ricardo Teixeira, a compra do aparelho celular fora do país pode ser “bem mais vantajosa” em relação ao valor pago no produto. No entanto, é preciso verificar eventuais custos de importação e se é possível habilitá-lo sem custo no Brasil. Se houver custo de importação e custos de habilitação, a vantagem financeira pode ser anulada.

Além disso, é importante lembrar que os produtos importados não têm direito à assistência técnica gratuita no período de garantia, e também não há possibilidade de troca.

Estados Unidos: uma opção mais barata?

Nos Estados Unidos, o iPhone 14 de 128 GB, que é a versão mais recente e barata, custa US$ 799 na loja oficial da Apple. Na conversão, isso seria em torno de R$ 3.907,03, considerando o dólar a R$ 4,89.

No entanto, é importante destacar que cada estado dos Estados Unidos tem uma taxa de imposto diferente. Por exemplo, em Nova York, o imposto gira em torno de 8,87%, o que significa que o valor anunciado de US$ 799 acabará custando cerca de US$ 870, ou seja, em torno de R$ 4.254,21. Já na Flórida, o imposto é de 6,80%, o que deixaria o preço em torno de US$ 853, ou cerca de R$ 4.171,08.



Europa: preços semelhantes aos do Brasil

Na Europa, os preços do iPhone 14 nas lojas oficiais da Apple variam um pouco de país para país. No entanto, a conversão do euro para o real acaba tornando os preços das versões do iPhone 14 bem semelhantes entre os países europeus e o Brasil. Portanto, não vale tão a pena para um brasileiro comprar um iPhone por lá.

Tomando como base a Itália, a versão mais básica do iPhone 14, com 138 GB, está sendo vendida por 1.029 euros, enquanto a versão mais cara, o iPhone 14 Pro Max com 1 TB, está custando 2.139 euros. Com a cotação do euro em R$ 5,36, esses preços ficariam em torno de R$ 5.519,14 e R$ 11.472,74.

Já em Portugal, a versão mais básica do iPhone 14, com 138 GB, está sendo vendida por 1.039 euros, enquanto a versão mais cara, o iPhone 14 Pro Max com 1 TB, está custando 2.149 euros. Há uma diferença de apenas 10 euros entre Itália e Portugal, o que resulta em preços em torno de R$ 5.519,14 e R$ 11.526,38.

E quanto às versões anteriores do iPhone?

Para ter uma ideia dos preços das versões anteriores do iPhone, podemos analisar o iPhone 13, que foi lançado no ano de 2021. No Brasil, o preço inicial do iPhone 13 era a partir de R$ 7.599. Nos Estados Unidos, o mesmo modelo custava US$ 699, o que, convertido, ficava em torno de R$ 3.418,04. Em Portugal, por exemplo, o mesmo modelo estava sendo vendido por 929 euros, o que convertido ficava em torno de R$ 4.982,78.

O iPhone 13 mini, com 128 GB, custava US$ 599 nos Estados Unidos, o que, convertido, ficava em torno de R$ 2.929,05. Na Itália, o mesmo modelo estava sendo vendido por 869 euros, o que convertido ficava em torno de R$ 4.660,97, o dobro do preço nos EUA.

Adeamis, ao analisar os preços do iPhone 14 em diferentes países, é possível perceber que comprar o aparelho fora do Brasil pode ser vantajoso financeiramente em alguns casos, principalmente nos Estados Unidos. No entanto, é preciso considerar os custos de importação e habilitação, bem como a falta de assistência técnica gratuita e a impossibilidade de troca.

É importante fazer uma análise completa e considerar todos os aspectos antes de decidir onde adquirir o seu iPhone. Além disso, é fundamental ficar atento às promoções e descontos oferecidos pelas varejistas no Brasil, pois muitas vezes é possível encontrar preços mais atrativos por aqui.

Independentemente da escolha, o iPhone continua sendo um dos smartphones mais desejados do mercado, e cada novo lançamento traz inovações e melhorias que podem valer a pena para os fãs da marca.