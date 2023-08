É possível abrir uma conta Nubank para menores de idade? Confira

Se você tem dúvidas sobre abrir uma conta Nubank para menores de idade, preste atenção nas informações a seguir. Sendo uma das fintechs mais populares da atualidade, o banco digital está sempre de olho nas tendências atuais e nos pedidos dos clientes.

Assim sendo, a empresa acabou de adicionar uma nova funcionalidade em seus serviços. Dessa forma, agora é possível abrir conta para menores de 18 anos de idade. Veja mais informações sobre esse processo e saiba como fazer isso em seguida.

Informações iniciais sobre a conta para menores

Isso se tornou possível graças ao mais recente serviço da plataforma roxinha, o “Controle Parental de Movimentação”. Por meio dele, você pode abrir contas para menores de idade, além de acompanhar todas as transações financeiras feitas por eles. Isso inclui, por exemplo:

Entradas e saídas de dinheiro;

Gastos com cartão de débito;

Movimentações em PIX;

Pagamentos de boletos;

Entre outros.

Para quem já é cliente Nubank, esta é uma função gratuita e fácil de ser acessada. No entanto, ela está sendo disponibilizada de forma gradual para os clientes do banco. De qualquer forma, a função se torna disponível após uma fase de testes bem-sucedida que ocorreu em 2022.

Como abrir uma conta Nubank para menores de idade

Este é um processo rápido e fácil. Mas antes de iniciar, saiba que ele está disponível apenas para jovens com idade entre 10 e 17 anos. Dito isso, para abrir uma conta a menores, faça o seguinte:



Primeiro, entre no aplicativo do banco e clique em “Descubra mais”;

No menu que abrirá, localize e abra a opção “Conta para menores de 18”;

Agora preencha todos os dados completo do menor de idade, incluindo CPF;

Feito isso, aceita a assinatura de contrato e coloque a sua senha do banco;

Por fim, basta que o menor acesse o convite que receberá por e-mail.

Pronto! Agora é preciso que o jovem baixe o aplicativo, use o link enviado por e-mail e cadastre sua conta. Por fim, basta que ele aguarde a aprovação de seu cadastro, o que pode levar até alguns dias. Quando tudo estiver ok, ele já pode começar a usar sua conta.

Abrir uma conta Nubank para menores de idade: detalhes importantes

Assim que o jovem começar a usar a sua conta, ele terá basicamente os mesmos serviços de uma conta padrão. Assim, poderá ter um cartão de débito, guardar seu dinheiro para render, recarregar o celular e realizar transações por PIX e TED.

Mesmo não tendo um cartão de crédito, os menores poderão fazer compras online com um cartão virtual. Além disso, o modo rua de proteção contra roubos e a disponibilização de dinheiro para saque em redes 24 Horas também estarão acessíveis.

De acordo com a líder de operações do Nubank no Brasil, Livia Chanes, a intenção de ter uma conta para menores é estimular o diálogo familiar sobre dinheiro. Assim, conforme ela, o foco da plataforma está em proporcionar educação financeira desde cedo. E claro, fortalecer os laços entre pais e filhos por meio desse processo.