É possível antecipar o FGTS? Confira agora como você pode ter acesso ao saldo das suas contas

O Fundo Garantidor por Tempo de Serviço (FGTS) é uma forma de poupança programada criada na década de 60, com o intuito de auxiliar os trabalhadores a guardar dinheiro para o futuro. No entanto, desde 2019, foi introduzida uma nova modalidade de saque chamada Saque-Aniversário, em que é possível sacar uma quantia do saldo do FGTS uma vez por ano, no mês do seu aniversário.

Agora surge a pergunta: é possível antecipar o Saque-Aniversário do FGTS? A resposta é sim. É possível antecipar o Saque-Aniversário do FGTS por meio de algumas instituições financeiras que oferecem essa modalidade de empréstimo aos seus clientes.

Neste artigo, vamos explicar como funciona a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS e quando pode ser vantajoso fazer essa opção.

O que é o Saque-Aniversário do FGTS?

O Saque-Aniversário do FGTS é uma modalidade de saque do saldo do FGTS que permite ao trabalhador sacar uma quantia uma vez por ano, no mês do seu aniversário. Antes, o FGTS só poderia ser sacado em situações específicas, como financiamento de imóvel, aposentadoria, saques emergenciais com autorização do governo, demissão sem justa causa, entre outras.

Com o Saque-Aniversário, o trabalhador tem mais uma opção para resgatar o dinheiro do FGTS. No entanto, é importante ressaltar que ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador deixa de ter direito a sacar todo o saldo da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. A multa rescisória, no entanto, ainda é depositada normalmente.

Como funciona a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS?

A antecipação do Saque-Aniversário do FGTS é oferecida por algumas instituições financeiras como uma modalidade de empréstimo aos seus clientes. Ao optar por essa antecipação, o saldo do FGTS funciona como garantia do pagamento. Dessa forma, é possível ter o valor disponível, ou seja, a quantia prevista para os saques futuros, em até um dia útil, diretamente na sua conta, sem a necessidade de esperar pelo mês do seu aniversário para sacar.

É importante ressaltar que as instituições financeiras que oferecem essa modalidade de empréstimo estabelecem um limite de até 2.05% para os juros que serão cobrados a cada mês. Portanto, é fundamental avaliar as condições oferecidas por cada instituição antes de optar pela antecipação do Saque-Aniversário do FGTS.

A decisão de antecipar o Saque-Aniversário do FGTS depende da sua situação financeira e dos motivos que te levam a tomar essa decisão. Embora não haja uma resposta certa para essa pergunta, existem algumas situações em que a antecipação pode ser uma alternativa viável e vantajosa.

Quitar dívidas

Em momentos difíceis, o dinheiro do FGTS pode ser uma boa saída para evitar ficar no vermelho e pagar as dívidas. Além disso, é uma opção com juros mais baixos em comparação a outras alternativas, como parcelamentos do cartão de crédito.

Lidar com emergências

Se você precisa do dinheiro do FGTS imediatamente para uma emergência médica, conserto do carro ou uma ocasião familiar, a antecipação pode ser uma solução para resolver o que é necessário sem precisar esperar pelo Saque-Aniversário.

Ter um dinheiro extra

A antecipação do FGTS pode fornecer um valor extra que é seu por direito. Isso pode ser utilizado para realizar uma viagem dos sonhos, investir em um intercâmbio ou tirar a reforma da casa do papel.

Investir

Aqueles que desejam investir o saldo do FGTS em opções alinhadas ao seu perfil podem considerar a antecipação do Saque-Aniversário. Por exemplo, é possível investir no Tesouro Direto.

No entanto, é importante ficar atento aos possíveis impactos dessa antecipação. Com um saldo menor, o lucro do FGTS repassado também será menor. Além disso, no caso de financiamentos imobiliários, a pessoa terá menos valor disponível.

Ademais, a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS pode ser uma alternativa interessante para que o trabalhador tenha acesso ao seu dinheiro de forma antecipada. No entanto, é fundamental analisar a sua realidade financeira e os motivos que te levam a tomar essa decisão.

Antes de optar pela antecipação, é importante pesquisar e comparar as condições oferecidas pelas instituições financeiras. Avalie os juros, prazos e demais condições para garantir que essa seja a melhor opção para você.

Lembre-se de que o FGTS é um recurso que deve ser utilizado com consciência e responsabilidade, de acordo com as suas necessidades e objetivos financeiros.