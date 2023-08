É possível apagar fotos duplicadas no IPHONE; veja como

Em um mundo repleto de capturas fotográficas instantâneas e memórias digitais, nossos dispositivos muitas vezes se tornam depósitos de imagens duplicadas, ocupando um espaço valioso. Por isso, se você é um proprietário de um iPhone, sabe como fotos duplicadas podem se acumular e comprometer a capacidade do seu dispositivo.

Felizmente, a solução para esse problema está ao alcance das suas mãos – e é mais simples do que você imagina. Neste guia, conduziremos você por um processo direto para eliminar essas fotos duplicadas indesejadas do seu iPhone.

Vamos explorar passo a passo como usar o próprio aplicativo “Fotos” do iPhone para identificar, selecionar e eliminar eficientemente essas imagens duplicadas, permitindo que você recupere um espaço precioso em seu dispositivo para novas lembranças e experiências fotográficas.

Portanto, prepare-se para otimizar seu espaço de armazenamento enquanto organiza sua galeria de fotos de maneira eficaz.

Apagando Fotos Duplicadas no iPhone

Siga o passo a passo abaixo para apagar fotos duplicadas do seu iPhone e, assim, liberar espaço valioso para outras memórias. Vamos lá?

Passo 1: Abra o App “Fotos”

Primeiro, desbloqueie seu iPhone e encontre o ícone do app “Fotos”. Depois, toque para abrir a galeria de fotos.

Passo 2: Acesse a seção “Álbuns”

No canto inferior direito da tela, você verá a opção “Álbuns”. Toque nela para visualizar diferentes álbuns e categorias.



Passo 3: Encontre “Duplicatas”

Role pela lista de álbuns até encontrar a seção rotulada como “Duplicatas”. Essa seção é criada automaticamente pelo sistema para ajudar a identificar e gerenciar fotos repetidas.

Passo 4: Selecione as Fotos Duplicadas

Ao entrar no álbum de “Duplicatas”, você verá uma coleção de imagens que foram detectadas como duplicadas. Toque em uma imagem para selecioná-la. Continue tocando em outras fotos duplicadas que deseja remover.

Passo 5: Abra o Menu de Opções

Ademais, com as fotos duplicadas selecionadas, procure o ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo da tela. Toque nele para abrir o menu de opções.

Passo 6: Escolha a Opção “Lixeira”

Dentro do menu de opções, você verá várias ações possíveis. Toque na opção “Lixeira” para mover as fotos selecionadas para a lixeira.

Passo 7: Confirme a Exclusão

O iPhone solicitará uma confirmação antes de excluir permanentemente as fotos. Confirme a exclusão tocando na opção correspondente. Lembre-se de que as fotos excluídas dessa maneira não podem ser recuperadas posteriormente.

Passo 8: Libere Espaço no Armazenamento

Assim, após confirmar a exclusão, as fotos duplicadas serão removidas do seu iPhone, liberando espaço no armazenamento interno.

iCloud para evitar fotos duplicadas no Iphone e liberar espaço

A chave para evitar a falta de espaço e fotos duplicadas está na ativação da Fototeca do iCloud.

O iCloud é o serviço de armazenamento em nuvem da Apple, projetado para simplificar a gestão de fotos e otimizar o armazenamento nos dispositivos iOS, incluindo o iPhone. É através dessa opção que as fotos são automaticamente carregadas na nuvem, liberando espaço no armazenamento local do iPhone.

Além disso, a Fototeca do iCloud também pode eliminar fotos duplicadas, sincronizando apenas uma única versão de cada imagem, independentemente de quantas cópias você tenha.

Desse modo, quando você captura uma foto no seu iPhone, o aparelho a envia para o iCloud e, em seguida, sincroniza-a com todos os dispositivos ligados à mesma conta do iCloud. Se você tirar várias fotos semelhantes ou duplicadas, a Fototeca do iCloud reconhece isso e sincroniza apenas uma delas. Isso ajuda a evitar a duplicação de fotos em diferentes dispositivos.

Além de evitar a duplicação de fotos, o iCloud também permite que você remova fotos duplicadas do seu dispositivo sem se preocupar em perdê-las permanentemente.

Ao remover uma foto duplicada de um dispositivo, a mesma foto ainda estará disponível na nuvem e em outros dispositivos conectados. Outra vantagem, portanto, é que suas fotos estão acessíveis em todos os dispositivos conectados.

Sendo assim, você pode visualizar suas fotos de qualquer lugar, a qualquer momento, mantendo sua coleção organizada e sem a preocupação de duplicatas ocupando espaço desnecessário.

O iCloud é uma ferramenta poderosa para evitar fotos duplicadas e gerenciar o espaço de armazenamento do seu celular Apple. Ao adotar a Fototeca do iCloud, você libera espaço valioso no dispositivo, evita a duplicação de fotos e mantém suas memórias acessíveis e organizadas.

Considerações Finais

Eliminar fotos duplicadas do seu iPhone é uma tarefa simples e eficaz para liberar espaço valioso. Seguindo os passos mencionados acima, você pode organizar sua galeria de fotos de maneira mais eficiente e garantir que você tenha espaço suficiente para capturar novos momentos especiais. Portanto, não hesite em usar esse guia sempre que precisar de mais espaço em seu dispositivo.