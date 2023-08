É POSSÍVEL! Confira agora como DIMINUIR o Tamanho do Vídeo para enviar pelo Whatsapp

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, permitindo que os usuários se comuniquem facilmente por meio de mensagens de texto, chamadas de voz e compartilhamento de mídia, como fotos e vídeos. No entanto, o WhatsApp tem um limite máximo de tamanho de arquivo para vídeos, que é de 16 MB. Para enviar vídeos maiores, é necessário compactá-los.

Neste artigo, vamos aprender como compactar um vídeo para enviar no WhatsApp e conhecer algumas ferramentas de terceiros que podem auxiliar nessa tarefa.

Por que Compactar um Vídeo para Enviar no WhatsApp?

Compactar um vídeo antes de enviá-lo no WhatsApp é importante por algumas razões:

Limite de Tamanho: O WhatsApp tem um limite máximo de tamanho de arquivo para vídeos, que é de 16 MB. Se você tentar enviar um vídeo maior que esse limite, o WhatsApp não permitirá o envio. Portanto, compactar o vídeo é essencial para garantir que ele caiba dentro desse limite. Velocidade de Upload: Vídeos grandes podem levar muito tempo para serem enviados, especialmente se a conexão de internet for lenta. Compactar o vídeo reduz o tamanho do arquivo, o que resulta em um tempo de upload mais rápido. Economia de Armazenamento: Se você costuma enviar muitos vídeos pelo WhatsApp, compactá-los pode ajudar a economizar espaço de armazenamento no seu dispositivo.

Agora que entendemos a importância de compactar os vídeos, vamos aprender como fazer isso.

Como Compactar um Vídeo para Enviar no WhatsApp

Existem várias formas de compactar um vídeo para enviar no WhatsApp. Uma opção é usar ferramentas de terceiros que permitem reduzir o tamanho do arquivo de vídeo. Vamos conhecer uma dessas ferramentas:

Video2Edit

O Video2Edit é um site que permite compactar vídeos de forma rápida e fácil. Siga os passos abaixo para compactar um vídeo usando o Video2Edit:



Acesse o site do Video2Edit Role a página para baixo e selecione a opção “Compactar vídeo”. Clique em “Escolher arquivo” e selecione o vídeo que deseja compactar. Se desejar, informe o tamanho máximo desejado para o arquivo final. Clique em “Iniciar” para iniciar o processo de compactação. Aguarde o término do processo e clique em “Baixar” para salvar o vídeo compactado no seu dispositivo. Agora você pode enviar o vídeo compactado em uma conversa no WhatsApp.

O Video2Edit também oferece a opção de “Editar mais seu arquivo”, onde você pode realizar ajustes adicionais, como compressão adicional, personalização de áudio, fonte, cortes e muito mais.

Lembre-se de que, ao compactar um vídeo para um tamanho menor, a qualidade da imagem pode ser afetada. Portanto, é importante considerar esse aspecto antes de enviar o vídeo.

Outras Ferramentas de Compactação de Vídeo

Além do Video2Edit, existem outras ferramentas online que podem ajudar a compactar vídeos para enviar no WhatsApp. Algumas opções populares incluem:

Essas ferramentas geralmente possuem um processo semelhante ao do Video2Edit. Basta acessar o site, escolher o vídeo que deseja compactar, configurar as opções desejadas e iniciar o processo de compactação. Após o término, você poderá baixar o vídeo compactado e enviá-lo no WhatsApp.

Melhores Formatos de Vídeo para o WhatsApp

Além de compactar o vídeo, é importante escolher o formato de vídeo adequado para o WhatsApp. Alguns dos formatos mais recomendados são MP4 e MKV. Esses formatos oferecem uma boa proporção entre tamanho e qualidade de vídeo.

Se você não tem certeza sobre os diferentes formatos de vídeo e suas características, recomendamos que você leia nosso artigo sobre as diferenças entre AVI, RMVB, MKV e MP4, onde explicamos detalhadamente cada um deles.

Como Enviar Arquivos Grandes no WhatsApp

Se o vídeo que você deseja enviar no WhatsApp é muito grande, mesmo após a compactação, existem outras opções para compartilhá-lo:

Função “Documento” do WhatsApp: Ao invés de usar a função padrão de envio de fotos e vídeos, você pode usar a função “Documento” do WhatsApp para enviar arquivos de até 2 GB. Para fazer isso, basta selecionar a conversa desejada, clicar no ícone de “+” ou no ícone de clipe, selecionar a opção “Documento” e escolher o vídeo desejado para anexar. Em seguida, basta enviar a mensagem. Compartilhamento de Arquivos em Serviços de Hospedagem na Nuvem: Outra opção é usar serviços de hospedagem na nuvem, como Google Drive, OneDrive e Dropbox, para compartilhar vídeos grandes. Esses serviços permitem que você envie arquivos de tamanho maior e compartilhe-os com outras pessoas. Além disso, eles oferecem opções para compartilhar pastas inteiras e permitem que amigos ou grupos tenham acesso aos seus vídeos. Para usar essa opção, basta fazer o upload do vídeo para um desses serviços e compartilhar o link com as pessoas que deseja.

Essas são algumas opções para enviar vídeos grandes no WhatsApp. Escolha a que melhor se adequar às suas necessidades e aproveite o compartilhamento de vídeos com seus amigos e familiares!