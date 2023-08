É possível fazer Mapa Mental usando a Inteligência Artificial?

A criação de mapas mentais é uma técnica eficaz para organizar informações e estimular a criatividade. Com a ajuda do ChatGPT, um chatbot com inteligência artificial (IA) desenvolvido pela OpenAI, é possível criar mapas mentais online de forma simples e prática.

Neste guia completo, vamos mostrar passo a passo como utilizar o ChatGPT para criar seus mapas mentais de maneira gratuita.

Passo 1: Acesso ao ChatGPT

O primeiro passo para criar um mapa mental com o ChatGPT é acessar o site do ChatGPT (https://chat.openai.com/) ou baixar o aplicativo para iPhone (iOS) e Android. Caso ainda não possua uma conta, é necessário criar uma conta gratuita ou fazer login na plataforma utilizando os botões “Log in” ou “Sign up”.

Ao acessar a ferramenta, você será direcionado para uma tela com uma caixa de texto, onde poderá digitar suas mensagens para interagir com o chatbot.

Passo 2: Solicitação do Mapa Mental

Na barra de texto do chatbot, insira o comando “Faça um mapa mental sobre (insira o assunto aqui)” e pressione Enter. Quanto mais específica for a solicitação, mais detalhado e relevante será o mapa mental gerado pelo chatbot. Logo após o comando, o ChatGPT irá criar a estrutura básica do seu mapa mental.



Passo 3: Formatação em Markdown

Após o chatbot gerar a estrutura do mapa mental, copie o título e os itens dessa estrutura. Em seguida, escreva o comando “faça um Markdown para o texto abaixo”, cole o esqueleto do mapa e pressione Enter. Em seguida, clique em “Copy code” para copiar a estrutura formatada em Markdown.

Passo 4: Utilização do markmap

Acesse o site do Markmap (https://markmap.js.org/repl) e apague o código nativo presente na página. Para isso, você pode selecionar a barra de texto, pressionar “Ctrl + A” e em seguida, o botão de apagar. Em seguida, cole na barra de texto do Markmap o código gerado pelo ChatGPT para que seu mapa mental esteja pronto. Por fim, clique em “Download as SVG” para baixar a produção.

Mapas Mentais com o ChatGPT 4

Caso você seja assinante do ChatGPT e tenha acesso à versão 4 da ferramenta, é possível criar mapas mentais sem sair do ambiente do chatbot. Para isso, basta escolher um dos plugins disponíveis na plataforma para criar produções gráficas. Neste caso, o TechTudo utilizou o “Whimsical Diagrams”. A assinatura do ChatGPT da OpenAI custa US$ 20 por mês (cerca de R$ 97).

A criação de mapas mentais com a ajuda do ChatGPT é uma maneira prática e eficiente de organizar informações e estimular a criatividade. Seguindo os passos descritos neste guia, você poderá criar seus próprios mapas mentais de forma gratuita e personalizada.

Experimente utilizar o ChatGPT para potencializar sua produtividade e melhorar sua capacidade de visualizar e estruturar ideias. Aproveite essa ferramenta inovadora da OpenAI e desfrute dos benefícios dos mapas mentais na sua vida pessoal e profissional.