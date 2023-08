É POSSÍVEL ficar 4 meses sem pagar o EMPRÉSTIMO CONSIGNADO! Confira agora como

Na conjuntura atual da economia brasileira, muitos estão questionando: “É possível ficar 4 meses sem pagar o empréstimo consignado?” A resposta é sim. Graças a uma legislação recente, essa é uma opção viável para determinados grupos de pessoas, especialmente aposentados e pensionistas.

A suspensão do pagamento do empréstimo consignado

Durante o auge da pandemia de COVID-19, quando a pressão financeira sobre os aposentados e pensionistas aumentou, o governo tomou medidas para aliviar o peso do reembolso do empréstimo consignado. Em 2020, o senador Otto Alencar (PSD-BA) introduziu um Projeto de Lei (PL) para permitir um período de suspensão do pagamento das parcelas de empréstimos consignados. A medida foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2021, permitindo a suspensão do pagamento por até 120 dias, ou seja, quatro meses.

Quem se beneficia desta suspensão?

De acordo com a legislação aprovada, a suspensão do pagamento de parcelas do empréstimo consignado por até quatro meses beneficiou uma variedade de grupos. Isso incluía:

Beneficiários do INSS, como pensionistas e aposentados .

Militares das Forças Armadas.

Militares de todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal.

Militares cuja inatividade era remunerada.

Servidores públicos, incluindo inativos, de todos os estados.

Empregados públicos de administração autárquica, direta e fundacional de qualquer estado do país.

Servidores e pensionistas de militares.

E agora, em 2023?

Embora essa medida específica tenha terminado em dezembro de 2021, ainda existem opções para quem se encontra em uma situação financeira delicada. Se você está passando por dificuldades para pagar as parcelas do seu empréstimo consignado, a melhor opção é entrar em contato com o seu banco para tentar renegociar as parcelas.

Opções de empréstimo no Brasil

Encontrar a melhor opção de crédito para sua situação financeira pode ser um desafio, especialmente considerando a variedade de opções disponíveis. No Brasil, temos várias modalidades de empréstimos:



Você também pode gostar:

Empréstimo pessoal: um valor é solicitado para qualquer finalidade.

Empréstimo consignado : desconto automático na folha de pagamento do contratante, geralmente oferecido a aposentados e servidores públicos.

Empréstimo com garantia: é necessário penhorar algum bem de valor para obter a liberação do crédito.

Antecipação do salário : o trabalhador solicita a antecipação de sua remuneração.

Conclusão

Em suma, a resposta para a pergunta “É possível ficar 4 meses sem pagar o empréstimo consignado?” é um sim condicional. Apesar da medida de suspensão ter se encerrado em 2021, existem opções para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Recomenda-se sempre procurar orientação financeira e explorar todas as opções disponíveis antes de tomar qualquer decisão.