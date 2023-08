É possível passar no vestibular estudando em casa?

Muitos vestibulandos brasileiros têm o sonho de conquistar uma vaga em um uma boa universidade, mas não querem ou não podem frequentar um curso pré-vestibular.

Assim, uma dúvida muito comum entre os candidatos é a seguinte: é possível passar nas provas estudando em casa? A resposta é sim, mas alguns pontos devem ser considerados para conquistar a aprovação no vestibular.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou algumas dicas que irão te ajudar a entender como ser aprovado no vestibular estudando em casa. Confira!

A concentração é fundamental

Todos nós sabemos que a concentração é muito importante para os estudos, não é mesmo? Mas, ela é ainda mais importante para quem quer passar no vestibular estudando em casa.

A concentração é um item fundamental e não pode faltar para quem deseja estudar para qualquer vestibular sem estar matriculado em um cursinho pré-vestibular.

O primeiro passo é escolher um local para os estudos, essa decisão pode parecer sem importância, no entanto, é fundamental. Ele deve ser silencioso e organizado com todos os itens necessários disponíveis para os estudos, ou seja, livros, canetas, cadernos e apostilas.

Você deverá estudar em um ambiente com todos os tipos de barulhos e interferências. Porém, é interessante aproveitar esse momento para revisar tópicos que já foram estudados, ouvir um podcast sobre um assunto ligado ao conteúdo da prova ou ler um resumo de alguma obra literária solicitada no exame.

Não se esqueça da organização



A organização na hora dos estudos também é um item importante. Se você quer estudar de forma eficiente, seus livros, cadernos e apostilas utilizados devem estar organizados conforme as matérias que serão cobradas na sua prova. Dessa forma, será possível ganhar tempo e manter o foco.

É importante também que você faça um cronograma de estudos para organizar todos os tópicos que deverão ser estudados para o vestibular de acordo com o tempo disponível até o dia da prova.

Pratique com exercícios e provas passadas

O vestibulando que estuda sozinho precisa praticar o máximo possível e resolver o maior número de exercícios de todas as disciplinas. Por meio dos exercícios, será possível identificar em quais áreas tem mais dificuldade para direcionar o maior tempo para o que for mais necessário dar atenção.

A resolução dos exercícios serve também para que o candidato possa verificar quantos minutos ele gasta são necessários para resolver cada questão e, dessa forma, saber a média de tempo que irá precisar manter para não ultrapassar o período estipulado para terminar a prova no dia do vestibular.

Além disso, não podemos deixar de dizer que a resolução de provas já aplicadas em edições anteriores dos vestibulares pode ser uma estratégia muito interessante para auxiliar na fixação do conteúdo e também para permitir que o vestibulando se familiarizar com a estrutura da prova do vestibular escolhido.

Diversifique as suas ferramentas de estudos

Por fim, quem estuda em casa possui a vantagem de poder aproveitar diversos tipos de recursos ao longo do período de estudos para o vestibular, como vídeo-aulas de diversas matérias, provas anteriores, simulados, exercícios para praticar e tantas outras ferramentas.

Não se esqueça de utilizar somente ferramentas de estudos de sites e plataformas confiáveis.

Não se esqueça de descansar

O descanso também deve fazer parte do cronograma dos estudantes que estão se preparando para enfrentar um vestibular. A recomendação é reservar pelo menos 40 minutos após algumas horas de estudo para lazer. Você pode, por exemplo, passear, ouvir música ou praticar qualquer outra atividade relaxante.

Especialistas afirmar que o descanso é fundamental para que o cérebro consiga fixar as novas informações de forma mais eficaz. Dessa maneira, os vestibulandos precisam dormir de 6 a 8 horas por noite.