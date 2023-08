É possível ter mais de um empréstimo no Nubank? Saiba agora

O Nubank é um banco digital brasileiro, o qual se tornou um dos maiores do mundo, chegando a mais de 80 milhões de clientes na América Latina. Sendo assim, o banco digital sempre está tentando inovar e trazer novos produtos e serviços para seus clientes.

Com isso, o Nubank traz a possibilidade de possuir mais de um empréstimo pela instituição, no entanto, isso não é válido para as opções de empréstimo que possuem uma garantia. Por outro lado, para as modalidades de empréstimo pessoal e NuConsignado o cliente do banco pode possuir até três ativos de uma vez, porém o valor total emprestado não pode ultrapassar a quantia liberada.

O blog do Nubank traz um exemplo que explica melhor essa situação: “Você tem R$ 6 mil disponíveis (pré-aprovados) para pegar emprestado e precisou de R$ 2 mil para complementar as despesas da sua viagem de férias. Dessa forma, você ainda fica com R$ 4 mil que podem ser utilizados para outro objetivo”.

Com isso, entende-se que o cliente do Nubank pode realizar outro empréstimo nesta situação, até mesmo um terceiro. No entanto, os empréstimos subsequentes devem respeitar o limite pré aprovado, que no caso desse exemplo é de R$ 6 mil.

Lembrando que a possibilidade de mais de um empréstimo do Nubank é apenas para as opções que não utilizam garantia. Confira a seguir as opções de empréstimo disponibilizadas pelo banco digital.

Empréstimos do Nubank

Atualmente o Nubank oferece aos seus clientes quatro opções de empréstimo, sendo elas: empréstimo pessoal comum, empréstimo com dinheiro guardado como garantia, NuConsignado e empréstimo com Tesouro Direto como garantia.

Todas essas opções disponíveis pelo Nubank podem ser utilizadas pelos clientes da maneira que acharem mais favorável. Nesse sentido, o site oficial do banco traz algumas ideias: “Seja para reformar a casa, fazer um intercâmbio, trocar de carro ou arcar com algum imprevisto financeiro, o Nu tem o empréstimo certo para você, com parcelas que cabem no seu bolso”.

Além disso, o processo de contratação do empréstimo pessoal do Nubank é feito através do próprio aplicativo do banco digital, de maneira 100% digital. Após a contratação, é possível ver qual foi o valor máximo pré-aprovado na tela inicial do aplicativo.



O Nubank também traz a possibilidade de fazer uma simulação do empréstimo, muito útil para conferir os valores dos juros, parcelas, e ter um panorama geral da situação. Confira a seguir.

Como simular um empréstimo

Confira o passo a passo simples para realizar uma simulação de empréstimo pelo aplicativo do Nubank:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank;

Na tela inicial, clique em “Pegar emprestado”;

Em seguida, toque em “Calcular empréstimo”;

Escolha um motivo pelo qual está realizando o empréstimo;

Digite o valor que deseja pegar emprestado, escolha o número de parcelas e a data de pagamento da primeira parcela;

No canto inferior esquerdo, clique na setinha;

Revise as informações do seu empréstimo e toque em “Continuar”;

Após ler o contrato, toque em “Confirmar contratação”. A partir deste ponto o empréstimo já não é mais uma simulação.

Digite a senha de 4 dígitos e pronto! O valor solicitado é transferido direto para a conta do cliente Nubank.

É importante destacar que, durante a simulação do empréstimo Nubank, o usuário escolhe o primeiro dia de pagamento, que pode ser até 90 dias depois do dia da contratação. O valor total pode ser pago pelo cliente em até 24 meses.