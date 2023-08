É seguro fazer a conexão bancária? Confira o que se sabe até agora

Se você está acompanhando as novidades financeiras, deve ter ouvido falar sobre a mais recente atualização do Serasa Score, a Versão 3.0. Uma das principais inovações desta versão é a possibilidade de realizar a conexão bancária, onde é permitido compartilhar informações bancárias para aprimorar o cálculo da sua pontuação.

Serasa Score Versão 3.0: conexão bancária segura para uma avaliação precisa

Uma das maiores preocupações ao considerar a conexão bancária é a segurança dos dados pessoais e financeiros. No entanto, a Serasa garante que todos os dados fornecidos por meio dessa conexão estão protegidos por medidas de segurança rigorosas.

Em suma, essas medidas estão em conformidade com os requisitos da ISO 27001, um padrão de segurança internacional amplamente adotado por instituições financeiras digitais.

Desvendando a ISO 27001

A ISO 27001 representa uma norma global de referência em termos de segurança da informação. Ela oferece orientações e melhores práticas para garantir a proteção de informações sensíveis em organizações.

Desse modo, seu objetivo principal é ajudar empresas a estabelecer sistemas de gestão que assegurem a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, reduzindo riscos de segurança.

A norma direciona a identificação de ameaças, implementação de controles de segurança e criação de processos para gerenciar incidentes de segurança, contribuindo para uma abordagem mais segura e eficiente na gestão de informações.

Processo de conexão bancária

A conexão bancária requer a inserção da senha do aplicativo bancário, uma senha exclusivamente utilizada para visualização de informações bancárias. Dessa forma, com a autorização do titular, a Serasa acessa informações no modo de leitura, coletando dados históricos e atuais das transações sem impactar as operações. É importante ressaltar que a Serasa não tem a capacidade de efetuar transações, transferências e saques na conta conectada.

Legalidade da conexão

A Serasa tem permissão para realizar a conexão bancária, desde que o consumidor tenha dado consentimento e fornecido os dados necessários. Isso está em conformidade com leis como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e a Lei do Sigilo Bancário.

Dessa maneira, a Lei do Sigilo Bancário permite que outras entidades, com o consentimento do titular, acessem dados bancários para fins específicos. O consumidor tem o controle de desconectar as contas a qualquer momento.

Potencial para aumentar a pontuação

Ao autorizar a conexão bancária, o cálculo do Serasa Score 3.0 leva em consideração várias informações, incluindo saldo da conta, histórico de crédito, salário e limite do cartão. Em suma, isso pode resultar em um aumento ou, no mínimo, na manutenção da sua pontuação. Com uma compreensão mais completa dos hábitos financeiros, a Serasa pode avaliar de forma mais precisa e potencialmente impactar positivamente o Score.

Contudo, essa versão atualizada do Score é particularmente útil para jovens que estão iniciando sua vida financeira ou para pessoas que pagam em dia, mas usam pouco crédito, como os que preferem pagamentos em débito ou em dinheiro. Entretanto, é importante notar que o Score é influenciado por dados de mercado, então a ausência de histórico de crédito pode não refletir sua realidade financeira.

Dados acessados pela conexão bancária

Ao autorizar a conexão bancária, a Serasa terá acesso a dados cadastrais e transacionais da conta conectada. Isso inclui informações como nome, CPF, números da conta e agência, além de dados transacionais como extratos, movimentações financeiras, informações sobre cartão de crédito e muito mais.

Esses dados são cruciais para monitorar e controlar suas finanças de maneira eficaz. Em resumo, a conexão bancária no Serasa Score Versão 3.0 é uma opção segura e vantajosa para aprimorar sua pontuação de crédito.

Com medidas de segurança robustas, em conformidade com normas internacionais, e considerando as leis de proteção de dados, essa atualização oferece uma abordagem mais precisa na avaliação financeira dos consumidores. Desse modo, a conexão bancária pode ser uma ferramenta valiosa para quem deseja acessar crédito de maneira mais fácil e tomar decisões financeiras informadas.