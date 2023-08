EA Sports FC 24 criticado porque o card do Ultimate Team parece mostrar Putellas com a mesma média de De Bruyne

To próximo lançamento no FIFA videogame A série, desenvolvida pela Electronic Arts, representa um afastamento das edições anteriores que estavam diretamente ligadas ao acordo do desenvolvedor com o órgão regulador do futebol internacional.

Esta nova parcela, denominada EA Esportes FC 24está prestes a sair, mas chega com muita polêmica.

Há apenas algumas semanas, surgiram notícias sobre a adição do futebol feminino ao modo de jogo Ultimate Team, onde os jogadores podem construir seu time ideal usando jogadores de ponta.

No entanto, a introdução de cartas de jogadoras femininas gerou críticas.

Karim Benzema e Alexia Putellas ganham Bola de OuroPA

Críticas às cartas femininas do Ultimate Team

Um ponto particular de crítica gira em torno da comparação entre as estatísticas dos jogadores femininos e masculinos.

As supostas cartas para Alexia Putellas e Kevin de Bruyne aparentemente vazaram e levantaram sobrancelhas, com os fãs questionando por que Alexia Putellas‘as estatísticas estão no mesmo nível De Bruyne‘s.

De Bruyneque foi legitimamente reconhecido como o melhor meio-campista do ano passado, possui uma classificação média de 91, apresentando atributos como 88 para arremessos, 93 para passes e 87 para dribles.

prostitutasapesar de ter lidado com lesões na temporada anterior, está indiscutivelmente entre as melhores meio-campistas do mundo, e suas estatísticas também refletem uma classificação média de 91, destacada por 90 em chutes, 92 em passes e 91 em dribles.

Esses números geraram discussões nas redes sociais. Muitos jogadores reconhecem que as estatísticas semelhantes entre jogadores femininos e masculinos levam a comparações irrealistas, que podem parecer forçadas durante o jogo.

No entanto, é importante notar que, apesar de qualquer obrigação percebida, os jogadores não estão realmente restritos nas suas escolhas.

Jogadores masculinos e femininos podem ser utilizados no jogo sem quaisquer restrições. Algumas pessoas, de fato, argumentam que prostitutas merece uma classificação ainda mais alta.

Defendem a distinção dos resultados entre jogadores femininos e masculinos, considerando prostitutas‘conquistas notáveis ​​como duas vezes medalhista de ouro e campeão mundial.

Vale ressaltar que os cartões de jogador vazados podem até não ser autênticos, já que a EA Sports ainda não fez nenhuma declaração oficial sobre os cartões do modo Ultimate Team.