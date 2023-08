Ecogen Brasil VOLTA A CONTRATAR em QUATRO locais

A Ecogen Brasil, empresa brasileira que rapidamente se tornou sinônimo de qualidade na área de soluções integradas de energia, está com algumas boas oportunidades no mercado. Isto é, se você está buscando uma recolocação, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista Contábil Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estágio em Segurança do Trabalho – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Estágio Fiscal – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Operador (a) de Central de Utilidades I – Campinas – SP – Efetivo;

Operador (a) de Sala de Controle – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) Mantenedor de Caldeira a Biomassa I – Santa Rosa de Viterbo – SP – Efetivo;

Programador (a) de Manutenção – Osasco – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Operação e Manutenção – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Ecogen Brasil

Sobre a empresa, podemos ressaltar que sua história nasceu no Brasil e hoje é parte da gigante japonesa Mitsui & Co. Pautados em resultados conquistados através de excelência, inovação e diversidade humana. As pessoas são o principal pilar da energia inteligente que entrega aos seus clientes.

Além disso, tem como propósito promover soluções que agregam valor ao meio ambiente e que transformam o modo como a sociedade se relaciona com a energia.

Por fim, valoriza a diversidade e todas as vagas estão abertas à aplicação de todos, independentemente de suas características ou condições humanas quanto à etnia, gênero, orientação sexual, acessibilidade para PCD’s, cultural, social ou de qualquer outro fator.

Como se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Ecogen Brasil, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



